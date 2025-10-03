Les arbitres ont indiqué aux joueurs que deux ruses de défenseurs jusque-là tolérées en NBA ne le seront plus cette saison.

Les coachs et les joueurs NBA sont prévenus : certaines fautes « oubliées » jusque-là vont désormais être davantage sifflées par les arbitres NBA. Steve Kerr a révélé que les Warriors avaient reçu la visite d’un crew officiel durant leur training camp, venu détailler les points d’accentuation pour la saison à venir.

« La plus importante, c’est la règle du high-five. Ça va désormais être une faute », a expliqué Kerr. « L’autre concerne les tirs où le joueur lâche la balle et un défenseur vient lui taper le poignet une seconde plus tard. Ce sera sanctionné aussi. »

Concrètement, cela signifie que la ligue veut mieux protéger les shooteurs, souvent victimes de coups discrets après la libération du ballon. Jusqu’ici, les arbitres laissaient passer un contact sur la main considéré comme faisant « partie de la balle », notamment sur les fameux high-fives post-shoot. Désormais, tout geste qui gêne ou déséquilibre un tireur, même après la sortie du ballon, pourra valoir un coup de sifflet.

Du pain bénit pour les shooteurs ?

Ce changement pourrait avoir un vrai impact, notamment pour les spécialistes du tir extérieur, souvent frustrés par ces petits coups malins et difficiles à déceler. Pour les défenseurs, en revanche, il faudra adapter rapidement les réflexes et apprendre à contenir l’élan sans ajouter ce geste de trop.

La NBA cherche ainsi à fluidifier le jeu offensif et à réduire les blessures potentielles. Reste à voir comment ces nouvelles consignes seront appliquées en conditions réelles, où tout se joue en une fraction de seconde.