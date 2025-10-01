Warriors : Seth Curry va déjà être coupé… temporairement

Seth Curry ne commencera pas la saison avec les Warriors, qui prévoient de le couper puis de le re-signer pour des raisons salariales.

L’histoire de la fratrie Curry aux Golden State Warriors connaîtra sans doute un petit contretemps. Alors qu’il vient de signer pour rejoindre son frère Stephen Curry pour la première fois en NBA, Seth Curry ne devrait pas débuter la saison sous le maillot des Warriors. Pire, il devrait être coupé par l'équipe. Fin de la belle histoire des Splash Bros 2.0 du côté des Warriors ? Pas vraiment. Explications.

Selon Marc Stein, la franchise prévoit de lui faire signer un Exhibit 9 contract, un accord qui lui permet de participer à tout le camp d’entraînement. Mais, à cause des contraintes liées au plafond salarial et aux règles du second apron, les Warriors devraient ensuite le couper avant le début de la saison régulière, avec l’intention de le re-signer environ un mois plus tard, une fois les finances assouplies.

The Warriors, I’m told, are expected to sign Seth Curry to an Exhibit 9 deal as noted below, so they can have him for all of training camp. He would then have to be waived and re-signed a month or so into the regular season when Golden State has the requisite apron flexibility. https://t.co/slHNDfUayI — Marc Stein (@TheSteinLine) October 1, 2025

Une pause avant de rejoindre son frère sur le terrain

Âgé de 34 ans, Seth Curry sort d’une saison avec les Charlotte Hornets, où il a tourné à 6,5 points et 1,7 rebond de moyenne, avec une belle adresse à trois points (45,6 % en 68 matchs). Sur l’ensemble de sa carrière (550 matchs avec Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphie, Brooklyn et Charlotte), il affiche 10,0 points de moyenne avec 43,3 % de réussite longue distance.

Les Warriors comptent bien sur son tir extérieur et sa connaissance du jeu pour renforcer leur rotation, même si son retour effectif devra attendre quelques semaines. Au moins, Golden State ne perdra pas de temps puisque le joueur pourra se préparer avec l'équipe lors du training camp.