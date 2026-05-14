On l’a tellement attendu au tournant qu’il fallait aussi savoir le saluer quand il répond présent. Cette fois, James Harden ne s’est pas dégonflé. Dans un match sous tension, remporté 117-113 après prolongation par Cleveland face aux Pistons, l’arrière des Cavs a sorti une prestation qui pèse lourd : 30 points, 8 rebonds, 6 passes, des paniers importants, des fautes provoquées, et même une vraie implication défensive.

Oui, défensive. Pour James Harden, ce n’est pas exactement un détail. Allez, on débriefe ça.

Depuis des années, le Barbu traîne avec lui un bagage chargé en playoffs. Des matches ratés, des fins de série douloureuses, des soirées où l’on attendait le grand patron et où l’on a surtout vu un joueur disparaître dans le brouillard. Cette réputation ne s’efface pas en une prolongation. Mais elle mérite au moins d’être nuancée quand Harden, à 36 ans, dans un match pivot, tient son équipe à flot et participe à faire basculer une série.

Cleveland était en danger. Après un début de série inquiétant, les Cavs ont déjà bien réagi à domicile, mais cette victoire à l’extérieur change la perception. Menés de 9 points à trois minutes de la fin du quatrième quart-temps, ils auraient pu craquer. Les Pistons semblaient avoir le match en main après un tir primé de Tobias Harris pour mener 103-94. Derrière, Detroit a pourtant enchaîné les tirs ratés, les possessions brouillonnes et ce long trou d’air offensif qui a ouvert la porte. Cleveland, cette fois, l’a enfoncée.

Harden, un vrai match de patron

Ce qui marque dans la prestation de James Harden, ce n’est pas seulement la ligne statistique. À 8/21 au tir, il n’a pas non plus livré un chef-d’œuvre d’adresse pure. Mais il a été là quand Cleveland avait besoin de points, de calme et de possessions organisées. Par séquences, les Cavs se sont clairement reposés sur lui. Isolation, lecture du mismatch, faute provoquée, tir difficile : Harden a retrouvé, par moments, cette capacité à ralentir le chaos. Et c’était nécessaire.

Physiquement, il ne possède plus ce premier pas qui lui permettait autrefois de désosser n’importe quelle défense. Il ne crée plus le même écart avec une facilité insolente. Il ne peut sans doute plus porter une attaque entière sur une série complète, soir après soir, comme à Houston. Mais sur ce Game 5, il a encore montré qu’il avait assez de métier, assez de vice et assez de talent pour gagner un match de playoffs.

Plus surprenant encore, Harden a aussi existé dans l’effort défensif. Il a été ciblé, évidemment. Cade Cunningham a cherché à provoquer les switches pour l’attaquer. Le réflexe était logique. Sauf que Cleveland a bien couvert derrière, avec des aides prêtes à arriver en masse sur Cunningham, et Harden n’a pas donné l’impression de subir totalement. Il a contesté, il a tenu certaines possessions, il a même signé un contre. On ne parle pas d’un chien de garde devenu soudainement Jrue Holiday, mais d’un vétéran concerné. Et à ce stade de sa carrière, c’est déjà un vrai signal.

La vraie différence avec Detroit

Les Pistons peuvent évidemment pointer la dernière action du quatrième quart-temps, avec Ausar Thompson déséquilibré par Jarrett Allen et privé d’une opportunité sur la ligne. L’action va faire parler. Elle a déjà fait parler. Mais réduire cette défaite à ce coup de sifflet oublié serait trop simple.

Detroit avait le match. Detroit avait l’écart. Detroit avait la salle. Et Detroit n’a plus marqué.

Le problème des Pistons, c’est que tout finit par revenir à Cade Cunningham. Il a encore été immense avec 39 points, mais il a dû générer quasiment toute l’attaque. Dennis Jenkins a apporté 19 points, Tobias Harris a eu des séquences, mais l’ensemble reste trop fragile. Quand Cleveland envoie de l’aide sur Cunningham, les Pistons n’ont pas assez de créateurs ou de shooteurs fiables pour punir systématiquement.

C’est là que la comparaison fait mal. Cleveland a plus d’armes. Donovan Mitchell a été maladroit pendant une bonne partie du match, mais il a inscrit 7 des 14 points des Cavs en prolongation. Evan Mobley a été excellent avec 19 points, 8 rebonds et 8 passes, tout en marquant les sept derniers points de Cleveland dans le quatrième quart-temps. Max Strus a encore pesé des deux côtés du terrain. Et Harden, donc, a porté des possessions quand il le fallait.

Detroit, à l’inverse, cherche encore la bonne formule autour de Cunningham. Jalen Duren reste trop peu utilisable offensivement dans cette série. Ausar Thompson est extraordinaire dans l’activité, la défense, les interceptions et le rebond, mais Cleveland lui laisse des mètres quand il a le ballon. Quand deux joueurs importants posent autant de questions dans le spacing, tout devient plus compliqué.

La stat terrible qui accable Jalen Duren

Harden et Mitchell ont répondu

La grande force des Cavs, sur ce match, a été mentale. Ils n’ont pas seulement profité du trou d’air des Pistons. Ils ont tenu dans les moments où la tension pouvait les faire vriller. Mitchell n’a pas été flamboyant pendant trois quart-temps et demi, mais il a marqué quand la série commençait à trembler. Harden, lui, a empêché Cleveland de sombrer avant que Mitchell ne retrouve la bonne fenêtre. C’est exactement ce qu’on attend de joueurs de ce calibre.

Il reste des questions. Peut-on vraiment demander à Harden de reproduire ce type de séquences d’isolation plusieurs fois dans la même série ? Combien de soirs peut-il encore gagner sur son toucher, son expérience et sa science du contact ? Jusqu’où Cleveland peut-il aller si son attaque dépend trop longtemps de possessions très lentes autour de lui ?

Ces questions existent. Elles reviendront. Mais elles ne doivent pas effacer la vérité de cette nuit : James Harden a répondu. Les Cavs ne sont plus qu’à une victoire de la finale de conférence. Pour Donovan Mitchell, c’est même la première fois qu’il remporte trois matches au deuxième tour des playoffs. Pour Cleveland, cette victoire ressemble à un moment charnière. Pour Detroit, à une énorme occasion manquée.

Et pour Harden, à une soirée qui ne réécrit pas toute son histoire en playoffs, mais qui mérite d’être regardée en face. Cette fois, quand le match a chauffé, il n’a pas baissé les yeux.

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