LeBron James continue d’écrire l’histoire… et elle n’est pas rassurante pour les Houston Rockets.
Après la victoire des Los Angeles Lakers lors du Game 2 (101-94), la franchise californienne mène désormais 2-0 dans la série. Une situation qui, historiquement, laisse très peu de place au doute.
Lorsque les équipes de LeBron James remportent le Game 1 d’une série de playoffs, elles affichent un bilan de 29 victoires pour seulement 2 défaites.
Encore plus marquant : lorsqu’elles mènent 2-0, elles n’ont tout simplement jamais perdu une série. Le bilan est parfait : 32-0.
Un Game 2 sous contrôle
Sur le terrain, LeBron James a encore dicté le rythme.
Avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes, le leader des Lakers a une nouvelle fois maîtrisé les moments clés pour sécuriser l’avantage.
Malgré les absences de Luka Doncic et Austin Reaves, Los Angeles a trouvé des solutions collectives pour faire la différence.
Houston face à une montagne
En face, les Houston Rockets se retrouvent déjà dos au mur. Kevin Durant (23 points) et Alperen Sengun (20 points, 11 rebonds) ont tenté de maintenir leur équipe à flot, mais Houston a craqué dans les moments décisifs.
Et au-delà du terrain, c’est désormais le poids de l’histoire qui pèse sur la franchise texane.
Une série déjà jouée ?
Avec une telle statistique, la mission s’annonce extrêmement compliquée pour les Rockets.
Renverser une série face à une équipe menée par LeBron James dans cette configuration serait une première.
Et jusqu’à preuve du contraire, LeBron James n’a jamais laissé passer ce type d’opportunité.