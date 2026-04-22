Avec une avance de 2-0, LeBron James affiche une stat historique en playoffs qui met les Rockets sous énorme pression.

LeBron James continue d’écrire l’histoire… et elle n’est pas rassurante pour les Houston Rockets.

Après la victoire des Los Angeles Lakers lors du Game 2 (101-94), la franchise californienne mène désormais 2-0 dans la série. Une situation qui, historiquement, laisse très peu de place au doute.

Lorsque les équipes de LeBron James remportent le Game 1 d’une série de playoffs, elles affichent un bilan de 29 victoires pour seulement 2 défaites.

Encore plus marquant : lorsqu’elles mènent 2-0, elles n’ont tout simplement jamais perdu une série. Le bilan est parfait : 32-0.

Un Game 2 sous contrôle

Sur le terrain, LeBron James a encore dicté le rythme.

Avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes, le leader des Lakers a une nouvelle fois maîtrisé les moments clés pour sécuriser l’avantage.

Malgré les absences de Luka Doncic et Austin Reaves, Los Angeles a trouvé des solutions collectives pour faire la différence.

Houston face à une montagne

En face, les Houston Rockets se retrouvent déjà dos au mur. Kevin Durant (23 points) et Alperen Sengun (20 points, 11 rebonds) ont tenté de maintenir leur équipe à flot, mais Houston a craqué dans les moments décisifs.

Et au-delà du terrain, c’est désormais le poids de l’histoire qui pèse sur la franchise texane.

Une série déjà jouée ?

Avec une telle statistique, la mission s’annonce extrêmement compliquée pour les Rockets.

Renverser une série face à une équipe menée par LeBron James dans cette configuration serait une première.

Et jusqu’à preuve du contraire, LeBron James n’a jamais laissé passer ce type d’opportunité.