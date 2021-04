Charles Barkley et Shaquille O’Neal ne sont pas les consultants les plus constants. Ils sont capables d’être parfois détestables et quelques minutes après totalement géniaux. En tout cas, ils sont constants dans le tacle. Ce coup-ci, ce sont les Atlanta Hawks de Trae Young qui ont mangé.

Pas de la part de Shaquille O’Neal ceci dit. Celui-ci semble plutôt fan de l’équipe et de la direction prise. Il faut dire que les Hawks commencent à trouver la bonne carburation avec leur roster. Lors des 22 derniers matches, ils sont repartis 16 fois avec la victoire.

S’ils ont perdu de 9 points contre les Milwaukee Bucks, ce n’était que leur deuxième revers lors des 9 dernières rencontres. ATL est donc en train de trouver son rythme. Et s’ils sont encore loin du Top 3 à l’Est, ils pointent désormais à la 4ème place de la conférence.

Certes Boston, New York ou encore Miami sont extrêmement proches. Mais la dynamique est enfin bonne pour des Hawks à la peine depuis plusieurs années.

De quoi faire penser à Shaquille O’Neal qu’ils ne sont plus si loin d’être un prétendant :

« Je pense que les Hawks sont à deux joueurs près (de jouer le titre), Chuck », a-t-il dit à son compère.

Ce qui lui a valu une punchline assez culte en guise de réponse, de la part de Charles Barkley :

« Ouais, LeBron et Anthony Davis. »

Chuck not buying the Hawks. 💀😂 pic.twitter.com/7AJSmB2tMK — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2021

Violent, mais pas dénué de sens. Les progrès des Atlanta Hawks montrent qu’ils sont effectivement en train de construire quelque chose de très solide. Mais quand on regarde les rostres des prétendants au titre, les deux joueurs qu’il leur faudrait rajouter pour être de vrais prétendants devront avoir un sacré pedigree.

En tout cas, très bonne punchline de Charles Barkley. Parce qu’à ce rythme-là, on peut aussi dire que les Atlanta Hawks sont à un trophée près d’être champions NBA…

