Charles Barkley veut donner une leçon à Rich Paul !

Charles Barkley s'agace très rapidement sur le dossier Ben Simmons. Dans ce feuilleton, le consultant a clairement pris le parti des Philadelphia Sixers. L'ancien joueur a même totalement occulté le fait que la franchise se trouve à l'origine des premières discussions pour échanger l'Australien.

Alors que le jeune talent veut désormais partir et se montre prêt à forcer son départ avec un clash, Barkley sort la sulfateuse. Notamment pour dénoncer les méthodes de son agent, Rich Paul. Et autant le dire tout de suite, l'homme d'affaires agace sérieusement l'ex-intérieur...

"On sait comment ce groupe fonctionne. Ils essaient de monter des échanges pour leurs joueurs là où ils le souhaitent. Pour Anthony Davis, les Pelicans avaient de meilleures offres de Boston et peut-être même de New York. Mais non, ils ont dit : 'il va aller à LA pour jouer avec LeBron ou il ne jouera pas'.

Ils ont juste malmené la Ligue. A un moment donné, une équipe doit s'opposer et dire : 'Attendez une minute, je donne de l'argent à votre gars. Vous ne pouvez pas m'intimider pour que je l'échange et que je prenne des déchets en retour'. J'espère que quelqu'un dans l'organisation des Sixers aura ce courage", a lancé Charles Barkley pour NBC Sports.