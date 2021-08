Charles Barkley révèle le secret de sa réussite : l’utilisation de son cul

Si Charles Barkley était un phénomène lorsqu'il jouait en NBA, c'est en partie parce qu'il dominait les raquettes adverses malgré un déficit de taille. Du haut de son mètre 98, "Chuck" parvenait tout de même à faire régner la terreur et a bouclé sa magnifique carrière avec plus de 11 rebonds de moyenne par match. Invité dans le podcast de Conan O'Brien, Barkley a révélé qu'une partie de son anatomie en particulier lui avait permis de compenser le déficit en termes de gabarit face aux mastodontes qui lui faisaient souvent face dans les années 80 et 90.

"Quand tu mesures 1,95m, 1,98m, tous ceux que tu affrontes sont bien plus grands que toi. L'une des manières de minimiser l'impact de leur taille et de leur capacité à sauter, c'est de mettre ton cul sur eux et de les bouger au niveau du corps. Quand tu percutes un joueur, c'est certain qu'il ne sautera pas aussi haut et aussi vite. C'est du bon sens. Si le mec en face fait deux mètres, il va sauter plus haut que moi, mais je peux annihiler une partie de son avantage de taille si mon cul ou mon corps est sur lui constamment. Il faut rester proche de lui pour ne pas lui laisser l'opportunité de se sortir de là. Quand le tir est déclenché, tu mets ton cul sur lui".

Un conseil que certains joueurs NBA actuels ont appliqué à la lettre. Il suffit de voir jouer Kyle Lowry ou Draymond Green pour comprendre l'importance de bien utiliser son postérieur lorsque la plupart des joueurs avec lesquels vous êtes au duel sont plus grands que vous.

