Chaud bouillant, Joe Mazzulla balance son assistant Sam Cassell au sol

Furieux sur le banc, Joe Mazzulla a involontairement envoyé son assistant Sam Cassell au sol, offrant une scène aussi tendue que cocasse.

Joe Mazzulla a offert une séquence aussi improbable que savoureuse sur le banc des Celtics cette nuit lors de match face à Atlanta. Lors d’une action confuse marquée par la chute de deux joueurs de Boston et une décision arbitrale qui a fait monter la température, le coach des Celtics a littéralement perdu son calme.

Visiblement furieux après l’action, Mazzulla s’est levé d’un bond, prêt à en découdre verbalement avec les officiels. Dans l’élan, son assistant Sam Cassell a tenté de s’interposer pour le retenir et calmer la situation. Mauvais timing. Emporté par son mouvement et son énervement, Mazzulla attrapé Cassell par la taille et l'a balancé au sol, sans même s'en rendre compte, sous les yeux médusés du banc et du public.

La scène a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un Joe Mazzulla hors de lui, avançant comme une boule de nerfs, pendant que Cassell tente désespérément de le raisonner. Résultat : l’assistant emblématique des Celtics finit à terre, pendant que son coach continue de fulminer, totalement absorbé par sa colère.

Il faut dire que Mazzulla avait des raisons d'être hors de lui. Les Boston Celtics ont été humiliés mercredi soir sur leur propre terrain, les Atlanta Hawks remportant la victoire 117-106 lors d'un match tendu au TD Garden.

Les Celtics ont démarré mollement et se sont fait distancer par les Hawks dès le premier quart-temps (38-18 !). Ils ont tenté de remonter, mais Atlanta a tenu bon pour remporter sa quatrième victoire consécutive et améliorer son bilan à 24-25. Boston, en revanche, est tombé à 29-18.

Cette séquence résume assez bien le personnage. Depuis son arrivée à la tête de Boston, Mazzulla s’est construit une réputation de coach ultra-intense, parfois imprévisible, capable de passer de l’analyse froide à l’explosion émotionnelle en une fraction de seconde. Ce soir-là, c’est son propre banc qui en a fait les frais.

Rien de grave évidemment pour Sam Cassell, qui s’est rapidement relevé, sourire en coin, pendant que le jeu reprenait. Mais l’image restera comme l’un des moments les plus inattendus de la saison côté Celtics, illustrant à la fois la tension permanente des matches NBA… et le volcan émotionnel qu’est Joe Mazzulla lorsqu’il estime que son équipe est lésée.

