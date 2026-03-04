Chauncey Billups pourrait être condamné à plusieurs décennies de prison

L’affaire de paris et de poker truqué qui éclabousse la NBA connaît un nouveau développement judiciaire. Selon ESPN, une audience fédérale récente à New York a marqué une étape importante dans le dossier impliquant notamment Chauncey Billups, ancien meneur All-Star et coach NBA. Cette comparution devant un juge fédéral relance l’affaire et explique pourquoi le sujet revient au cœur de l’actualité : le procès commence à entrer dans une phase décisive, avec plus de trente accusés concernés et la possibilité d’accords de plaidoyer dans les prochaines semaines.

Billups est accusé par les procureurs d’avoir participé à un réseau de poker illégal à très gros enjeux qui aurait opéré pendant plusieurs années entre Las Vegas, New York et d’autres villes américaines. Les enquêteurs affirment que certaines parties étaient truquées grâce à des dispositifs permettant de connaître les cartes ou de manipuler le jeu afin de soutirer de l’argent aux participants. Selon l’acte d’accusation, plusieurs millions de dollars auraient été générés par ces opérations depuis la fin des années 2010.

Billups au coeur d'une arnaque à plusieurs millions de dollars

L’ancien champion NBA aurait joué un rôle particulier dans ce système. Les procureurs affirment qu’il servait de "face card", autrement dit une personnalité connue chargée d’attirer des joueurs riches dans ces parties privées. L’idée était simple : la présence d’une star du basket rendait les rencontres plus attractives pour les clients fortunés, qui pouvaient alors miser des sommes très importantes sans soupçonner que le jeu était potentiellement manipulé.

Lors de l’audience récente, Billups a comparu aux côtés de plusieurs dizaines d’autres accusés. L’enquête fédérale vise au total plus de trente personnes, dont des organisateurs de jeux clandestins, des intermédiaires et des membres présumés de réseaux liés au crime organisé new-yorkais. L’affaire ne se limite donc pas à un scandale isolé : elle s’inscrit dans une investigation beaucoup plus large sur les paris illégaux et les circuits de poker clandestins aux États-Unis.

Les charges retenues sont particulièrement lourdes. Billups est poursuivi notamment pour complot de fraude électronique et blanchiment d’argent. Chacun de ces chefs d’accusation peut théoriquement entraîner jusqu’à vingt ans de prison en cas de condamnation. L’ancien joueur a plaidé non coupable et conteste toutes les accusations.

La NBA suit l'enquête de très près

La prochaine étape pourrait être décisive. Selon les informations relayées lors de l’audience, les procureurs ont commencé à discuter d’éventuels accords de plaidoyer avec certains accusés. Ce type d’accord peut accélérer la procédure judiciaire et permettre aux enquêteurs d’obtenir de nouveaux témoignages sur le fonctionnement du réseau. Si plusieurs accusés choisissent de coopérer avec la justice, l’enquête pourrait remonter plus haut et révéler d’autres implications.

Pour la NBA, le dossier est particulièrement sensible. La ligue s’est fortement rapprochée de l’industrie des paris ces dernières années à travers des partenariats commerciaux et médiatiques. Dans ce contexte, toute affaire mêlant paris illégaux et personnalités liées au basket professionnel soulève immédiatement des questions sur l’intégrité du sport.

Pour l’instant, aucune sanction sportive n’a été annoncée par la ligue, qui suit le dossier à distance en attendant l’évolution de la procédure judiciaire. Mais avec une enquête fédérale impliquant plus de trente personnes et un procès potentiellement long et médiatisé, l’affaire Billups pourrait continuer à faire parler d’elle pendant encore de nombreux mois.

