Chauncey Billups, le vestiaire des Blazers sous le choc

Le vestiaire des Portland Trail Blazers a été totalement sous le choc de l'arrestation de l'entraîneur Chauncey Billups.

Il s'agit du scandale qui secoue le monde de la NBA. Dans le cadre d'une vaste affaire de paris sportifs illégaux, Chauncey Billups et Terry Rozier ont été arrêtés par le FBI jeudi. Après la révélation de cette affaire, l'ex-meneur a immédiatement été remplacé par Thiago Splitter sur le banc des Portland Trail Blazers.

Et la franchise de l'Oregon a dû gérer, en urgence, les conséquences de cette histoire sur le vestiaire. D'après les informations du journaliste d'ESPN Chris Haynes, le GM des Blazers, Joe Cronin, a rapidement rassemblé l'effectif pour expliquer la situation.

Lors de cette réunion, les joueurs ont été totalement sous le choc. A quel point ? Ils n'ont posé aucune question et ont même eu du mal à comprendre ce qu'il se passait. Et ils ont reçu une consigne claire : ne pas contacter Billups pendant cette enquête.

Face à un groupe déjà perturbé, les Blazers ont ensuite cherché à diffuser un message rassurant sur la continuité du projet. Malgré ce changement inattendu, Portland souhaite maintenir les mêmes ambitions et le même cap pour la saison à venir.

Sur le plan sportif, la réponse a été d'ailleurs positive : une victoire face aux Golden State Warriors (139-119). Mais le choc reste immense pour les joueurs des Blazers.

Au cœur d’un scandale tentaculaire : quand la NBA se frotte à la mafia