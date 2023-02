Les Bulls annoncent que Lonzo Ball, blessé au genou depuis plus d’un an, ne reviendra pas avant la fin de la saison.

Après son opération du genou, en janvier 2022, Lonzo Ball devait faire son retour dans les 6 à 8 semaines suivantes. Le meneur des Chicago Bulls n’en est finalement jamais revenu. Aujourd’hui, sa franchise a officiellement annoncé son forfait jusqu’à la fin de l’exercice.

Un mois et demi de pause se sera donc transformé en un an et demi d’absence — au moins. Même après deux opérations, le genou de Ball ne lui permet toujours pas de rejouer en NBA. Il avait admis ne plus être capable de courir ou de sauter en début de saison. La situation ne semble pas avoir beaucoup évolué.

Le meneur ressent encore une gêne conséquente dans son genou. Les Bulls estiment qu’il aura besoin de beaucoup de temps pour retrouver son niveau. Il se voit ainsi contraint de réévaluer ses objectifs à la baisse pour viser un retour pour le début de l’exercice 2023-2024.

L’absence de Lonzo Ball a grandement pénalisé le collectif chicagoain cette année. Ce dernier figure actuellement à la 11e place de la Conférence Est. Disputer le playin aurait déjà des airs de succès pour les hommes de Billy Donovan. Ce résultat serait pourtant très éloigné de leurs ambitions.

En 35 matches en 2021-2022, Ball affichait des moyennes de 13 points, 5,4 passes et 5,1 rebonds. À 24 ans, il a montré une véritable progression en début d’année, notamment à trois points (42,3% de réussite), et s’est imposé comme une pièce essentielle du nouvel effectif des Bulls.

Pour tenter de remplir le vide qu’il laisse derrière lui, le front office a décidé de se renforcer au poste 1. Patrick Beverley, son remplaçant, aura toutefois du mal à compenser l’absence du meneur titulaire. Dans son ensemble, l’état physique de Ball paraît très préoccupant et pourrait, au-delà de cette saison, mettre en péril la suite de sa carrière.

