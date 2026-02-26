Chris Bosh a frôlé le drame après un accident domestique, il raconte

Chris Bosh a révélé avoir été victime dernièrement d'un grave accident chez lui. Il aurait pu y passer et aborde la vie sous un jour nouveau.

L’ancien joueur du Miami Heat, Chris Bosh, a révélé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux qu’il avait vécu un incident domestique particulièrement grave il y a quelques jours. Retraité prématurément depuis 2016 en raison de caillots de sang mettant en danger sa santé,, Bosh a expliqué avoir perdu connaissance chez lui, évoquant un épisode brutal, soudain, et potentiellement fatal. Sans entrer dans les détails médicaux, il a laissé entendre que la situation aurait pu très mal tourner et que le pire avait été évité de justesse.

Bosh, aujourd’hui âgé de 39 ans, a partagé un long message depuis sa voiture, dans lequel il décrit le choc et la peur ressentis, mais aussi la réflexion profonde qui a suivi.

« Je me suis réveillé couvert de mon propre sang. Tout est arrivé très vite, sans aucun signe avant‑coureur. Je n’ai pas eu le temps de m’y préparer. J’étais en train de me préparer pour une soirée avec ma femme. Et la seconde d’après, j’étais au sol. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez que je suis en train de récupérer. C’était effrayant, et c’est arrivé d’un coup.

Cela m’a vraiment fait voir la vie différemment : ce que nous faisons pour nous‑mêmes, pour notre famille… et l’importance de ne pas attendre pour agir. C’est ce que je retiens : ne pas attendre. Tout peut basculer très vite et j’ai la chance d’être en vie. Je repense à la façon dont je vis au quotidien. Vous pouvez vouloir une promotion, tenter d’intégrer une équipe, partir en vacances, créer une entreprise… Peu importe : n’attendez pas, faites‑le. Vous pourriez vous retrouver à terre. J’ai eu la chance de revenir. C’était le noir total. Je n’en ai aucun souvenir. »

Le témoignage de Chris Bosh, sobre mais puissant, résonne comme un avertissement et un appel à vivre pleinement. Membre du Hall of Fame et de Team USA, Bosh a remporté deux titres de champion NBA avec le Miami Heat, dans un registre d'intérieur stretch qui aurait fait des merveilles dans la NBA d'aujourd'hui.