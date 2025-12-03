Chris Paul coupé par les Clippers ! Et maintenant ?

Chris Paul et les Los Angeles Clippers, c'est déjà terminé. Revenu dans la franchise qu'il a le plus marquée de son empreinte pour y finir sa carrière, "CP3" a été coupé par la franchise californienne, comme le front office l'a confirmé dans un communiqué. Il ne s'agit pas d'une sanction sportive, comme l'a précisé Lawrence Frank, mais d'une opportunité pour Chris Paul de vivre ses derniers mois de joueur professionnel dans un projet où il sera plus épanoui. En tout cas, c'est ce qui lui a été signifié lorsqu'il a été invité à quitter le groupe - en transit vers Atlanta pour le match de la nuit prochaine - il y a quelques heures, lui qui semblait OK à l'idée de finir la saison à Los Angeles.

Depuis le début de la saison, le futur Hall of Famer ne surnageait pas dans une équipe des Clippers totalement en crise et 14e de la Conférence Ouest. Plutôt que de finir à L.A. dans une atmosphère moribonde, l'ancien joueur de New Orleans, Houston, Oklahoma City, Phoenix et San Antonio va avoir l'occasion de se greffer à un projet plus excitant. Reste à savoir ce que privilégiera l'intéressé : la meilleure chance de remporter une bague, un cadre familier ou les deux ?

Si Oklahoma City et Houston s'avéraient intéressés, il s'agirait des deux dossiers les plus intéressants pour lui qui y a déjà évolué par le passé. Si son souhait est d'abord de revenir "chez lui", peut-être les Charlotte Hornets lui proposeront-t-ils d'apporter son expérience à leur très jeune groupe.

Autre scénario, mais nettement moins réjouissant : personne ne signe Chris Paul et il est contraint de prendre sa retraite un peu plus tôt que prévu, sans avoir obtenu une dernière opportunité de décrocher une bague. A cette heure, il fait clairement partie des meilleurs joueurs de tous les temps à n'avoir jamais soulevé le trophée Larry O'Brien. Sa seule participation aux Finales NBA remonte à 2021, lorsqu'il portait le maillot des Suns.