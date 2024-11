Chris Paul dans le cercle très fermé des 12 000 passes en carrière

LeBron James n'est pas le seul vétéran à faire l'histoire. Dans le match face aux Los Angeles Lakers (115-120), le meneur des San Antonio Spurs Chris Paul a écrit une page importante de sa légende.

Avec sa 3ème passe décisive de la soirée, CP3 a passé le cap symbolique des 12 000 caviars en carrière. Dans l'histoire de la NBA, il est seulement le 3ème joueur à atteindre cette barre, après John Stockton (15 806) et Jason Kidd (12 091).

Une vraie fierté pour l'ex-joueur des Los Angeles Clippers.

"C'est totalement fou. Je suis déjà reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de jouer en NBA. Je me souviens de la première fois que j'ai joué Utah, j'ai levé les yeux et j'ai vu que John Stockton était le recordman des passes décisives et des interceptions, et je me suis dit que j'allais le rattraper.

C'était un mensonge. Mais être deuxième derrière John Stockton, c'est vraiment cool", a apprécié Chris Paul face à la presse.

Effectivement, sur la fin de sa carrière, Chris Paul devrait parvenir à dépasser Kidd. Par contre, le record de Stockton reste inaccessible. Même avec un palmarès collectif vierge en NBA, il aura tout de même marqué la ligue de son empreinte.

