On a peut-être enfin compris pourquoi un joueur aussi fort que Chris Paul n'a participé qu'une seule fois aux Finales NBA et n'a toujours pas de bague à son actif. Et si "CP3" était, comme beaucoup d'athlètes avant lui, victime de la "Kardashian Curse" ? Si vous n'avez pas trop traîné sur Twitter ces dernières heures, vous vous demandez peut-être de quoi on parle, puisque le meneur des Phoenix Suns est marié depuis 2011 et n'a jamais eu à gérer de scandales dans les tabloïds.

Figurez-vous que Kanye West, dans la foulée de son passage chez l'infâme Alex Jones d'Infowars où il a indiqué aimer les Nazis et voir du bon chez Hitler, a balancé une bombe totalement inattendue. "Ye" a totalement vrillé et semble capable de raconter des cracks, c'est important de le noter. Mais dans un tweet, il a tout simplement affirmé avoir surpris son ex-femme Kim Kardashian dans une histoire extra-conjugale avec... Chris Paul.

Le message, depuis disparu en même temps que le compte de l'artiste, disait, avec une photo de CP3 :

"Brisons une dernière fenêtre avant que je ne me barre d'ici. J'ai attrapé ce gars avec Kim. Bonne nuit".

Il s'agit peut-être d'une fumisterie totale, mais on a du mal à voir pour quelle raison Kanye West voudrait spécifiquement mettre Chris Paul dans la sauce avec un mensonge. S'il s'avère que l'ancien joueur des Clippers et des Rockets a bien eu une histoire avec Kim Kardashian, il faudrait l'ajouter à la liste des joueurs et artistes qui n'ont connu que des mésaventures et presque zéro succès après avoir physiquement frayé avec l'une des membres de la famille élargie Kardashian-Jenner.

On pense à Kris Humphries, Lamar Odom, James Harden, Ben Simmons, Tristan Thompson pour ne citer qu'eux, tous maudits après avoir été en couple ou mariés avec Kim, Khloé, Kourtney, Kylie ou Kendall... Devin Booker a lui rompu avec Kendall Jenner il y a quelques semaines et est en train de réussir la meilleure saison de sa carrière.

Chris Paul est blessé au talon depuis le 8 novembre et prend tout son temps pour revenir. Ses Suns marchent très bien et occupent la première place de la Conférence Ouest. On attend désormais de voir de quelle manière il réagira à ce buzz inattendu, ou même s'il réagira tout court...

