Chris Paul, un impact totalement fou dans le money-time !

Avec 27 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, Chris Paul a encore régalé face aux Denver Nuggets (116-102) lors du Game 3 la nuit dernière. Le meneur des Phoenix Suns récite son basket depuis le début de la série. Et il donne également l'impression d'avoir oublié son récent souci à l'épaule.

En tout cas, le vétéran de 36 ans semble bien parti pour qualifier la franchise de l'Arizona en finale de la Conférence Ouest. Et sans le moindre doute, il s'impose comme le grand artisan des excellents résultats des Suns.

Sur cette série notamment, CP3 assume ses responsabilités. Notamment dans le money-time. En trois matches contre les Nuggets, l'ancien des Los Angeles Clippers affiche ainsi des statistiques absolument incroyables dans le 4ème quart-temps.

Au total, il a marqué 30 points, à 12/13 aux tirs, à 4/4 à longue distance, avec 8 passes décisives pour 0 ballon perdu. Le tout avec un différentiel de +20. Des chiffres ahurissants à ce stade de la compétition.

Actuellement sur un nuage avec 6 victoires de suite (dont 3 contre les Los Angeles Lakers au tour précédent), les Suns cartonnent et Chris Paul joue donc à la perfection son rôle de chef d'orchestre. Impressionnant, Phoenix marque les esprits dans la lutte pour le titre NBA...

Chris Paul in the 4th quarter this series:

30 PTS

12-13 FG

4-4 3P

8 AST

0 TOV

+20 +/-

(h/t @anthonyVslater) pic.twitter.com/4XkM0EEAXB

— StatMuse (@statmuse) June 12, 2021