Chris Paul intéresse déjà deux contenders de l’Ouest

Écarté brutalement par les Clippers, Chris Paul pourrait rebondir très vite : selon ClutchPoints, Houston et Minnesota ont déjà exprimé un intérêt pour un trade dès qu’il sera éligible.

Chris Paul attire deux prétendants sérieux pour un trade

La séparation entre Chris Paul et les Los Angeles Clippers a surpris toute la ligue. Envoyé chez lui la semaine dernière sur fond de tensions autour de son leadership, le meneur de 40 ans deviendra éligible à un trade le 15 décembre. Et selon Brett Siegel (ClutchPoints), deux équipes ambitieuses de l’Ouest ont déjà manifesté « un certain niveau d’intérêt ».

Les Houston Rockets et les Minnesota Timberwolves surveillent de près la situation et pourraient se positionner rapidement si les Clippers ouvrent la porte.

Houston et Minnesota ont un vrai besoin à la mène

À Houston, l’absence de Fred VanVleet, victime d’une rupture des ligaments croisés, a laissé un vide important au poste 1. Malgré cela, les Rockets restent troisièmes à l’Ouest (15-6), portés par Kevin Durant et Alperen Sengün. L’expérience de Paul pourrait évidemment les aider.

À Minnesota, Mike Conley (38 ans) voit son rendement diminuer, poussant les Wolves à envisager un renfort pour solidifier l’organisation offensive en vue des playoffs.

Un vétéran encore prisé malgré des statistiques en chute

Même si Chris Paul tourne à 2,9 points, 3,3 passes et 14,3 minutes par match cette saison, son QI basket, sa gestion du tempo et son leadership continuent de séduire des franchises ambitieuses.

Les Clippers auraient d’ailleurs l’intention de collaborer avec son camp pour lui trouver une porte de sortie qui lui convienne.