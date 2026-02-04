Chris Paul envoyé aux Raptors, mais…

Ecarté par les Los Angeles Clippers, le meneur Chris Paul a été échangé aux Toronto Raptors, mais les Canadiens ne comptent pas sur lui.

La fin des galères pour Chris Paul ? Pas totalement... Début décembre, les Los Angeles Clippers ont pris la décision d'écarter le meneur de jeu. Au placard, le joueur de 40 ans a été échangé ce mercredi en prenant la direction des Toronto Raptors.

Dans un deal à trois équipes, CP3 arrive à Toronto, les Brooklyn Nets récupèrent Ochai Agbaji, le pick des Raptors au second tour de la Draft 2032 et de l'argent, selon le journaliste d'ESPN Shams Charania. Alors que les Clippers obtiennent eux les droits de Vanja Marinkovic.

Cependant, les Raptors ne comptent visiblement pas sur Paul. En effet, Toronto ne va pas demander au vétéran de rejoindre l'équipe. La franchise canadienne pourrait chercher à l'impliquer dans un autre trade avant la deadline. Et sans un deal, il sera probablement coupé, d'après Chris Haynes.

L'intérêt de ce mouvement pour les trois formations ? Du côté des Clippers, le départ de Chris Paul va libérer une place dans l'effectif et permet de réaliser une économie estimée à 7 millions de dollars. En facilitant l'opération, les Nets ont obtenu un atout sur le long terme et ont également reçu de l'argent pour couvrir le salaire d'Agbaji.

Enfin, pour les Raptors, l'intérêt est avant tout financier pour diminuer la note à payer.

