Chris Paul a réagi à l’élimination des Clippers avec une publication virale, véritable tacle envers la franchise.

L’élimination des Los Angeles Clippers face aux Golden State Warriors en play-in (126-121) n’a pas seulement marqué la fin de leur saison. Elle a aussi déclenché une réaction remarquée… de Chris Paul.

Quelques instants après la défaite, l’ancien meneur de la franchise a publié une story Instagram rapidement devenue virale, interprétée comme une pique adressée à son ancienne équipe.

Chris Paul on Instagram after the Clippers’ loss: pic.twitter.com/E4hFMGuUef — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 16, 2026

Un contexte tendu avec la franchise

Ce message ne sort pas de nulle part. Chris Paul avait vécu une fin d’aventure compliquée avec les Clippers cette saison.

Revenu à Los Angeles pour ce qui devait être la dernière année de sa carrière, il avait finalement été écarté dès le mois de décembre, sur fond de tensions internes.

Des désaccords avec le staff, notamment Tyronn Lue, avaient alimenté les rumeurs autour d’une rupture entre le joueur et la franchise.

Blake Griffin en rajoute une couche

Chris Paul, avant d'être écarté, avait demandé à Lawrence Frank s'il pouvait lui obtenir un entretien avec Lue. Le coach n'avait pas accédé à la demande.

Sur le plateau d'Amazon, une autre ancienne icône de la période Lob City, s'en est souvenu et a glissé un gros tacle au technicien :

« Ty Lue a maintenant du temps devant lui pour enfin rencontrer CP. Donc félicitations, CP. »

Une fin de carrière mouvementée

Au mois de février, Chris Paul avait été envoyé dans un trade à trois équipes aux Toronto Raptors avant d’être coupé dans la foulée.

Sans nouvelle opportunité en NBA, le futur Hall of Famer avait ensuite officialisé sa retraite, mettant un terme à une carrière marquée notamment par son passage à Los Angeles et l’ère “Lob City”.

Un dernier mot après l’élimination

Dans ce contexte, la publication de Chris Paul sonne comme une forme de revanche et un joli troll. Alors que les Clippers quittent la scène dès le play-in, l’ancien visage de la franchise semble, lui, savourer discrètement la situation.

Espérons que les Clippers et lui finissent néanmoins par se rabibocher. Il serait triste que son maillot ne soit jamais retiré par son (ex ?) franchise de cœur.