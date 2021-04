Pourquoi les Sixers ont raté Chris Paul lors de la dernière intersaison

Dès son transfert au Thunder, il semblait déjà acquis que Chris Paul ne ferait pas long feu dans l’Oklahoma. Déjà parce qu’il ne voulait pas y mettre les pieds. Ensuite parce que la franchise préparait sa reconstruit et CP3, du haut de ses 35 balais, ne collait pas avec le projet. Ça ne l’a pas empêché de mener OKC en playoffs une fois de plus avant d’être libéré lors de la dernière intersaison, pour que l’organisation puisse vraiment entamer son renouveau.

Alors qui allait pouvoir mettre la main sur l’un des meilleurs meneurs de la NBA ? Les Philadelphia Sixers ont essayé de se poser en candidat. Mais les négociations avec le Thunder ne sont jamais allées bien loin. Et pour cause, il y avait un frein important pour Chris Paul : la présence de Daryl Morey.

Le dirigeant venait de reprendre la tête de la franchise après plusieurs années passées aux Houston Rockets. Et il est justement l’homme qui a envoyé Chris Paul à Oklahoma City… alors qu’il lui avait assuré qu’il ne le ferait pas. Une promesse rompue qui a découragé le All-Star d’aller aux Sixers. Les dirigeants du Thunder l’ont écouté et l’ont envoyé aux Phoenix Suns en l’échange de quatre joueurs et d’un premier tour de draft.

