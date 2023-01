Retour gagnant pour Chris Paul

Absent depuis le 7 janvier dernier, Chris Paul est revenu à la compétition dimanche soir et les Phoenix Suns ont battu les Memphis Grizzlies.

Très fortement touchés par les blessures, les Phoenix Suns récupèrent petit à petit leurs joueurs et ça se traduit de suite par des résultats de plus en plus encourageants. La franchise de l’Arizona a par exemple battu les Memphis Grizzlies, deuxièmes à l’Ouest, la nuit dernière (112-110). Une rencontre marquée par le retour à la compétition de Chris Paul. Le vétéran avait manqué les 7 derniers matches en raison d’une blessure à la hanche.

Opposé à Ja Morant – pas un cadeau pour une reprise – CP3 a été déterminant en postant 22 points, 6 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions. La dernière victoire du meneur avec Phoenix remontait au 28 décembre dernier. Les Suns se portent d’ailleurs de mieux en mieux. Ils restent donc sur 3 victoires consécutives et sont remontés à la septième place de la Conférence Ouest.

« On doit juste engranger de la confiance. Au cours des dernières années, ce sont dans les 4 ou 5 dernières minutes des matches que nous avons été les meilleurs. Et on construit cette confiance en se retrouvant dans ces situations », confie Chris Paul en faisant référence au scénario d’hier.

Les Suns ont compté 29 points d’avance avant de voir les Grizzlies revenir au score. Mais ils n’ont pas tremblé sur la toute fin et ils ont donc assuré le succès. Il faut maintenant que Paul et ses partenaires se remettent dans le rythme. Ils peuvent encore envisager le top-5 de la Conférence Ouest et même un beau parcours en playoffs s’ils arrivent au complet en avril.

CQFR : LeBron et les Lakers renversants, Kyrie frappe fort