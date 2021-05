Encore une preuve que Chris Paul est une légende NBA

Chris Paul est décidément un sacré dur à cuire. Hashtag bonhomme, emoji bras musclé. Blessé à l’épaule depuis le premier match de la série contre les Los Angeles Lakers, et sérieusement diminué, le meneur vétéran ne pouvait pas évoluer à son meilleur niveau. Au point où son coach le laissait sur le banc lors des secondes mi-temps. Monty Williams songeait carrément à ne pas le faire jouer, hier soir, lors du Game 4. Mais pour CP3, hors de question de rater une rencontre aussi décisive.

« Il m’a dit ‘coach, laisse moi jouer et si tu penses que je ne suis pas dans mon état normal, on prendra une autre direction’ », raconte l’entraîneur. « C’est l’une de ces situations où j’ai dû faire confiance à mon joueur. Je dois faire confiance à son expérience et à sa détermination. Je ne voulais pas être celui qui le prive de ça alors qu’il a bossé dur pour vivre ces moments-là. »