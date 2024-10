Clap de fin pour Danny Green, un champion unique

Danny Green a annoncé ce jeudi dans son podcast, tout en ayant été spoilé par Shams Charania un peu plus tôt, la fin de sa carrière de basketteur professionnel. A 37 ans, le natif de New York peinait à retrouver une place dans la ligue après des passages anecdotiques à Cleveland et Philadelphie en 2023.

Green peut être fier de ce qu'il a accompli en tant que 46e pick de la Draft 2009 et il peut même se targuer d'un accomplissement rarissime dans l'histoire de la NBA : trois titres de champion avec trois franchises différentes, les San Antonio Spurs (2014), les Toronto Raptors (2019) et les Los Angeles Lakers (2020). Outre Danny Green, ils ne sont que trois à avoir réussi cet exploit : Robert Horry, John Salley et LeBron James.

Après un début de carrière discret à Cleveland, avec des passages en G-League, c'est à San Antonio, entre 2011 et 2019 qu'il va faire son beurre et prouver sa valeur en tant que 3 and D et coéquipier exemplaire. L'ancien de UNC aura connu 6 franchises différentes avant de tirer sa révérence cette année, vraisemblablement pour poursuivre une carrière dans le podcasting et les médias.