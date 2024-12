Collier Chihuahua du petit énergique qui passe son temps à marquer son territoire : Trae Young

Si vous avez un chien de petite taille, vous avez probablement noté qu'il passait un temps considérable à vouloir se soulager un peu partout, même après avoir normalement épuisé ses réserves. Les chihuahuas, stars de leur espèce, et et autres canidés capables de se planquer dans un sac à main n'y peuvent rien. Leur vessie les enjoint à lever la patte plus souvent que de raison et que leurs congénères de taille plus importante. Il y aussi le fait qu'en dépit de leur petitesse, ils ont ce besoin irrépressible de marquer leur territoire et signifier à leurs voisins à quatre pattes qu'ils sont ici chez eux.

Trae Young non plus, n'y peut rien. A chaque fois qu'il est en promenade à New York, sur la 7e avenue, et qu'il passe devant le n°4, Pennsylvania Plazza, c'est plus fort que lui. Il lui prend une pulsion impossible à contenir d'uriner sur le Madison Square Garden, pour rappeler à tous ceux qui s'apprêtent à y entrer et à assister à un match de basket que c'est aussi un peu chez lui. A chaque fois ou presque que le meneur des Atlanta Hawks, 1,85 m sous la toise, dispute un match important dans la plus célèbre salle de spectacle du pays, il est comme survolté et repart avec la victoire.

Cette semaine encore, alors qu'Atlanta n'avait pas les faveurs des pronostics en quarts de finale de la NBA Cup, il est venu agiter la clé des lieux sous le nez des 18 000 spectateurs présents. Avec un double-double (22 points, 11 passes), Young a mené les siens vers le dernier carré et un trip à Las Vegas. Même pas besoin d'un énorme carton comme il a pu le faire par le passé.

On se souvient évidemment de ses premières joutes en playoffs au Garden, où il avait fait sensation et acquis le statut non-officiel de successeur du Knicks Killer originale, Reggie Miller. Encore copieusement hué, il s'en est accommodé et a célébré la qualification en mimant une partie de dés, tout en marchant sur le logo des Knicks. La journée au boulot, comme on dit.