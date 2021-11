Collin Sexton blessé au genou, le contrat massif s’éloigne

La liste des forfaits s’allonge aux Cleveland Cavaliers. Après Lauri Markkanen et Kevin Love, tous les deux mis à l’écart en respect du protocole sanitaire, c’est Collin Sexton qui va désormais manquer plusieurs rencontres. Peut-être même un bon paquet de matches. En effet, le jeune arrière souffre d’une déchirure du ménisque. Une blessure contractée lors de la victoire contre les New York Knicks le weekend dernier.

Il doit désormais passer des examens complémentaires afin de déterminer la sévérité de la déchirure et, du même coup, la durée de son indisponibilité. Pour l’instant, les Cavaliers n’ont pas parlé d’opération. Si elle devenait inévitable, le joueur de 22 ans manquerait probablement le reste de la saison. Ou au moins la majeure partie.

Une blessure n’arrive évidemment jamais au bon moment mais le timing est encore plus contraignant pour Collin Sexton. Il sera free agent (protégé) à l’issue de la saison et espère mettre la main sur un contrat bien juteux. C’est d’ailleurs parce qu’il réclamait le maximum que les Cavaliers ne l’ont pas prolongé pendant l’intersaison.

Il réalisait un début de saison chaotique avec 16 points de moyenne – contre 24 l’an dernier – et seulement 24% à trois-points. Ricky Rubio devrait avoir plus de temps de jeu dans le backcourt en son absence. L’Espagnol est en grande forme et il est l’un des facteurs du bon départ de Cleveland, vainqueur de 7 matches sur 11 jusqu’à présent. Isaac Okoro va aussi dépanner au poste deux.

