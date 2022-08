Sans le moindre doute, Collin Sexton incarne le meilleur joueur encore disponible sur cet été. Agent libre protégé, le meneur des Cleveland Cavaliers ne parvient pas à obtenir le contrat dont il rêve. En effet, avec son agent Rich Paul, le joueur de 23 ans réclame un salaire annuel à 20 millions de dollars.

Après la blessure du jeune talent, la franchise de l'Ohio refuse de lui proposer un tel deal. D'après les informations du journaliste de Cleveland.com Chris Fedor, les Cavs ont récemment offert 40 millions de dollars sur 3 ans au natif de Marietta.

Et Cleveland ne peut pas lui proposer plus sans payer la "luxury tax", ce qui n'est pas dans les plans de la direction. Ainsi, la situation se retrouve totalement bloquée. Et les discussions sont même au point mort, même si les relations restent bonnes entre les deux parties.

Très clairement, le clan Sexton joue désormais la montre. L'espoir ? Un mouvement majeur concernant l'ailier des Brooklyn Nets Kevin Durant ou l'arrière du Utah Jazz Donovan Mitchell. Avec les possibles conséquences d'un tel trade, le marché pourrait se débloquer.

Mais en attendant, Collin Sexon reste dans l'incertitude totale pour son avenir. Et les Cavs, serein, se trouvent en position de force.

