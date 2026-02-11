Collin Sexton puni par la NBA après son geste déplacé

La NBA a infligé une amende de 35 000$ à Collin Sexton après un geste inapproprié lors d’une défaite des Bulls, une sanction qui intervient alors que son adaptation à Chicago est encore en cours.

UPDATE - L’arrière des Chicago Bulls Collin Sexton a été sanctionné d’une amende de 35 000$ par la ligue pour avoir fait un geste inapproprié sur le terrain, a annoncé la NBA mardi soir.

L’incident s’est produit avec 1 min 31 de la fin du troisième quart-temps dans la défaite 123-115 des Bulls contre les Brooklyn Nets au Barclays Center. Après avoir manqué son premier lancer franc puis réussi le second, Sexton a levé brièvement le majeur en direction du cercle, un geste qui a attiré l’attention des officiels et des caméras avant d’être relayé sur les réseaux sociaux.

Cette amende tombe alors que Sexton venait de débuter sa carrière avec Chicago après avoir été échangé par les Charlotte Hornets contre Coby White juste avant la date limite des transferts. Il a inscrit 21 points lors de ce match et ajouté cinq rebonds pour les Bulls, mais la sanction pour comportement jugé inapproprié dépasse la simple statistique.

La NBA a précisé que la décision d’infliger cette amende avait été prise par James Jones, vice-président exécutif et directeur des opérations basket, soulignant que ce type de geste va à l’encontre des règles de conduite sur le terrain, même s’il a été "bref et spontané".

Dans le contexte plus large de la saison, les Bulls peinent à trouver une dynamique positive depuis leur série de transactions, affichant une série de défaites qui s’est allongée récemment. L’arrivée de Sexton et les espoirs liés à son énergie sur le parquet sont désormais tempérés par cette sanction et par les défis de cohésion de l’équipe dans ce calendrier chargé avant la pause du All-Star Game.

Scène surréaliste en NBA : Collin Sexton fait un doigt... au cercle

Une séquence aussi inattendue que surréaliste a marqué le Chicago Bulls vs Brooklyn Nets de cette nuit, lorsque Collin Sexton a laissé éclater sa frustration de la façon la plus insolite qui soit.

Dans les dernières minutes du troisième quart-temps, alors qu’il se présentait sur la ligne des lancers francs après un match disputé, Sexton a d’abord manqué un premier tir avant de réussir le second. Visiblement furieux contre le cercle, l’arrière des Bulls a alors fait un geste obscène envers le panier juste après avoir marqué.

Un moment capté par les caméras et rapidement relayé sur les réseaux sociaux, symbolisant à la fois l’intensité du match et la frustration du joueur.

Ce geste, aussi bref soit-il, a fait sensation et provoqué des réactions tant chez les supporters que parmi les observateurs de la ligue, soulignant à quel point un match peut parfois dépasser le cadre strictement sportif.

Sexton, qui n’est pas étranger à l’émotion intense sur le terrain, a ajouté 21 points dans cette défaite des Bulls, mais son inefficacité au tir et ses 6/8 aux lancers francs reflètent une soirée difficile qui s’est traduite par ce moment surréaliste.

La scène, filmée avec précision, a rapidement circulé en ligne et est devenue l’un des sujets les plus commentés de la soirée NBA (avec la bagarre à Charlotte évidemment), soulignant à la fois l’agacement du joueur et l’atmosphère électrique qui peut naître au fil d’un match serré.

Alors que les Bulls continuent de gérer un effectif dense et une rotation compliquée depuis les récentes transactions, cette image restera peut-être l’un des symboles marquants de leur saison, pour le meilleur et pour le pire...

