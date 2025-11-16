Cooper Flagg, un épanouissement loin du rôle de meneur

Les débuts de Cooper Flagg en NBA n'ont pas été simples. Dans le marasme des Dallas Mavericks, le jeune talent a immédiatement eu des responsabilités importantes. Avec un choix fort de la part de son coach Jason Kidd : l'utiliser dans un rôle de meneur.

L'expérience n'a pas franchement été une réussite. A ce poste, l'ancien de Duke a connu des difficultés. Et il a été bien plus à l'aise en étant associé à un véritable meneur, comme D'Angelo Russell par exemple.

Face à cette situation, Kidd a revu sa copie. Et depuis son retour à son poste de prédilection, Flagg se montre plus efficace : 16,3 points (48,5% aux tirs), 6,7 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne.

"Être meneur implique beaucoup de responsabilités. Je ne sais pas si j'étais prêt pour ça dès le départ. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas y revenir ou m'améliorer... mais ces derniers temps, c'est mieux d'avoir quelqu'un d'autre pour m'aider à gérer la pression.

Cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire (remonter la balle, ndlr). Mais avoir un autre meneur aide", a reconnu Cooper Flagg devant les médias.

A seulement 18 ans, Cooper Flagg a eu beaucoup de choses à gérer pour ses débuts en NBA. Le décharger, au moins temporairement, de la responsabilité du rôle de meneur, semble une bonne solution pour faciliter son adaptation.

Dirk Nowitzki, ses conseils pour aider Cooper Flagg