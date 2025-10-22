Avant ses débuts en NBA, la nouvelle star des Mavericks Cooper Flagg a été mise en garde par ses coéquipiers au sujet de Victor Wembanyama.

À la veille de son tout premier match NBA, Cooper Flagg sait déjà qu’il s’apprête à affronter un phénomène hors du commun. Le rookie des Dallas Mavericks, premier choix de la Draft 2025, débutera mercredi face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Et ses coéquipiers l’ont averti : rien ne peut vraiment préparer un joueur à affronter le Français.

En conférence de presse mardi, Flagg a confié avoir visionné plusieurs séquences de Wembanyama, mais qu’il n’avait encore jamais assisté à un de ses matchs en personne.

« J’ai évidemment regardé des vidéos », a-t-il expliqué. « Je ne l’ai jamais vu jouer en vrai. D’après ce que les gars m’ont dit, c’est quelque chose que tu n’as jamais vu auparavant, et tu ne peux pas vraiment comprendre tant que tu ne l’as pas vu de tes propres yeux. »

L’intérieur des Spurs, 21 ans, a déjà marqué la ligue de son empreinte : Rookie de l’année 2024, meilleur contreur de la NBA deux saisons de suite, et finaliste pour le titre de Défenseur de l’année dès sa première campagne. Son ascension n’a été freinée que par une thrombose veineuse découverte dans son épaule droite l’an dernier.

De son côté, Flagg arrive en NBA précédé d’une réputation exceptionnelle. Élu meilleur joueur universitaire de l’année avec Duke, il incarne la nouvelle ère des Mavericks, tombés par un heureux hasard sur le 1er choix de Draft avec moins de 2 % de chances de le décrocher.

Comme Wembanyama, il symbolise cette génération de joueurs polyvalents des deux côtés du terrain, capables d’influencer un match sans forcément dominer par le scoring. Et le contexte ne pouvait être plus symbolique : leur première confrontation aura lieu dans le cadre de la rivalité texane entre Dallas et San Antonio, l’une des plus féroces de la ligue.

Tout indique que ce duel entre Cooper Flagg et Victor Wembanyama pourrait devenir un classique des prochaines années.

