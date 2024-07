Cooper Flagg, « sous le choc » devant les légendes de Team USA

Cooper Flagg a impressionné tout le monde lors du match d'entraînement entre la Select Team, dont il fait partie, et Team USA. On vous en parlait ce matin, les quelques jours passés par le futur joueur de Duke, âgé seulement de 17 ans, en compagnie des stars américaines, lui ont permis de faire grimper sa cote de popularité. Cette opportunité, Flagg ne s'y attendait pas et il en retire un souvenir et des leçons incroyables, comme il l'a expliqué sur ESPN.

"Quand on m'a proposé de venir, j'étais sous le choc. J'étais surpris et excité par cette opportunité. Être en mesure de venir ici, pouvoir capitaliser sur cett expérience et montrer ce dont je suis capable, c'est une bénédiction. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu venir et apprendre. C'est la chose la plus importante pour moi : apprendre et progresser en partageant une salle avec tous ces noms incroyables, ces légendes".

Cooper Flagg impressionne et « botte des fesses » contre Team USA

Jaime Jaquez Jr, qui a participé au camp en compagnie de Cooper Flagg, a confirmé la belle impression laissée par Cooper Flagg. "Être capable de faire ce qu'il a fait alors qu'il n'a pas un seul match NCAA à son actif, et encore moins un match NBA, ça montre qu'il n'a peur de rien. Il joue sans relâche et ce que l'on peut dire de lui, c'est qu'il est déterminé et a la volonté de gagner. Il n'a pas besoin du ballon. C'est le ballon qui le trouve et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas".

Jamahl Mosley, le coach du Orlando Magic et membre du staff de Team USA, a confirmé à USA Today. "Il a botté des culs. Il faut respecter ce qu'il a fait. Les gens ici ne l'avaient jamais vu jouer et il s'est mis directement dans le match. Ils ont rapidement vu ce qu'il savait faire..."

Cooper Flagg débutera en NCAA la saison prochaine sous le maillot des Duke Blue Devils, avant d'être très probablement le 1st pick de la Draft 2025.