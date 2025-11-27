CQFR : Boston calme Detroit, Ingram trop clutch

Les scores de la nuit en NBA

Pistons @ Celtics : 114-117

Knicks @ Hornets : 129-101

Bucks @ Heat : 103-106

Pacers @ Raptors : 95-97

Timberwolves @ Thunder : 105-113

Grizzlies @ Pelicans : 133-128

Suns @ Kings : 112-100

Spurs @ Trail Blazers : 115-102

Rockets @ Trail Blazers : 104-100

- Toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir égalé le record de l’équipe championne d’Isiah Thomas ou de l’équipe championne de Ben Wallace, les Pistons de Cade Cunningham n’ont pas réussi à faire mieux que leurs glorieux aînés. Leur série s’est donc arrêtée à 13 victoires consécutive après leur défaite contre les Celtics (117-114) la nuit dernière.

Une rencontre équilibrée, disputée tout du long et finalement à l’avantage de Boston, porté par 33 points de Jaylen Brown et 27 de Derrick White. Les joueurs de Joe Mazzulla ont aussi fait preuve d’une adresse redoutable derrière l’arc pour planter 20 paniers primés au total, soit 9 de plus que leurs adversaires.

Cunningham a inscrit 42 points pour Detroit mais il a raté l’occasion d’égaliser et éventuellement d’arracher la prolongation. Il a eu trois lancers dans les dernières secondes mais il n’en a réussi que 2 avant de rater le 3eme. Payton Pritchard n’a pas craqué sur la ligne réparatrice et la formation du Massachusetts a ainsi décroché la victoire contre le premier de la Conférence Est.

- La série se poursuit en revanche pour Toronto. Les Raptors l’ont emporté de justesse contre les Pacers (97-95) grâce à Brandon Ingram. Plein de sang-froid, l’ailier All-Star, en confiance en ce moment, a inscrit le panier pour la gagne à quelques dixièmes du buzzer pour mener son équipe à une 9eme victoire consécutive. Il a terminé avec 26 points et 8 rebonds. La franchise de l’Ontario a remporté ses 4 matches de NBA Cup et elle disposera donc de l’avantage du terrain pendant une partie du tableau final.

- 800eme victoire en carrière pour Erik Spoelstra. Une marque atteint par seulement 17 coaches dans l’Histoire de la NBA. Et le 3eme seulement à le faire avec une seule franchise. Le stratège de Miami a vu ses joueurs l’emporter de peu contre Milwaukee (106-103) la nuit dernière. Tyler Herro a guidé les siens en scorant 29 points en plus de ses 7 passes décisives. C’est la sixième défaite consécutive des Bucks, qui dégringole au classement en l’absence de Giannis Antetokounmpo.

- Les Knicks n’ont pas vraiment tremblé contre les Hornets et ils sont logiquement imposés à Charlotte (129-101) sous l’impulsion des 33 points de Jalen Brunson. Très adroits, les joueurs de Mike Brown avaient déjà 25 points d’avance à la pause et ils ont géré leur avance ensuite. 12 minutes sans panier pour Guerschon Yabusele, 2 pour Pacome Dadiet et Mohamed Diawara (3 pts). Moussa Diabaté a fini avec 4 points et 4 rebonds pour Charlotte.

- Beau duel entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Timberwolves d’Anthony Edwards. Deux arrières parmi les nouveaux visages de la ligue et deux joueurs très talentueux. La victoire est tout de même revenue, sans surprise, au MVP canadien, auteur de 40 points. Oklahoma City l’a donc emporté contre Minnesota (113-105) mais la rencontre a été serrée jusque dans la dernière minute. Il y avait seulement un point d’avance pour les champions en titre dans les 60 dernières secondes puis ils se sont détachés avec notamment un trois-points clutch de Chet Holmgren puis des lancers de SGA.

Il en a converti 15 sur 7 au total tout en shootant à 12 sur 19, avec 6 rebonds et 6 passes. Anthony Edwards a terminé avec 31 points. 5 points et 12 rebonds pour Rudy Gobert.

- Memphis s’est imposé après prolongation contre New Orleans avec 27 points de Jaren Jackson Jr mais aussi 25 points de Jaylen Wells et 21 de Zach Edey, qui a gobé 15 rebonds. Vince Williams Jr a distribué 17 passes décisives en l’absence de Ja Morant.

- Belle victoire aux forceps des Rockets, pourtant menés de 14 points par les Warriors en cours de partie. Sans Kevin Durant, Houston s’est notamment reposé sur Reed Sheppard. Le sophomore a signé le meilleur match de sa jeune carrière en postant 31 points avec 9 rebonds et 5 passes décisives. Golden State est encore repassé devant dans le quatrième quart-temps mais sans réussir à capitaliser, une fois de plus. Stephen Curry a été bien maladroit mais surtout il semblait bien diminué physiquement et il a fini par rejoindre le vestiaire dans les toutes dernières minutes, avant le buzzer final.

- Nouvelle grosse performance de De’Aaron Fox, auteur de 37 points et 8 passes pour San Antonio. Les Spurs se reposent essentiellement sur lui en l’absence de Victor Wembanyama et il assure. Ils ont battu les Blazers (115-102) en se détachant en fin de rencontre malgré les 37 points et… 8 passes de Deni Avdija. Dylan Harper a effectué son retour pour San Antonio et il a marqué 7 points en 17 minutes.

- Parti en trombe (41-16 après 12 minutes), Phoenix a battu Sacramento avec 21 points et 16 rebonds de Mark Williams mais aussi 21 points et 9 passes de Collin Gillespie, l’une des révélations de la saison.