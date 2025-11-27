Rudy Gobert découpe Caruso et fait (encore) polémique

Rudy Gobert a encore été vivement critiqué après deux fautes sur Caruso et Hartenstein. Le pivot des Wolves focalise toujours la rage, surtout sur les réseaux...

Les Minnesota Timberwolves se sont inclinés 113-105 sur le parquet du Oklahoma City Thunder, dans un duel très physique où Rudy Gobert s’est retrouvé au centre des critiques. Le pivot français a été ciblé pour deux actions sifflées contre lui sur Alex Caruso et Isaiah Hartenstein, tout en signant un match très contrasté.

Sur l’action, assez violente avouons-le, avec Alex Caruso, les officiels ont revu la séquence à la vidéo et ont infligé une faute flagrante 1 à Rudy Gobert. Le crew chief Josh Tiven a justifié la décision en expliquant que Gobert avait commis un contact « inutile » au niveau du visage de Caruso, et que le fait que ce dernier lui saisisse le bras avant le choc n’entrait pas en ligne de compte. Il a insisté sur le statut de « joueur en l’air, vulnérable et exposé à un risque de blessure », ce qui a poussé les arbitres à durcir la sanction. Certains réclamaient carrément une flagrante 2 synonyme d'expulsion.

Rudy Gobert fouls the hell out of Alex Caruso No flagrant was given 🤯 pic.twitter.com/N9ere8uRxJ — SM Highlights (@SMHighlights1) November 27, 2025

Plus tôt dans le match, une autre action impliquant Isaiah Hartenstein avait déjà fait monter la tension. Rudy Gobert avait été sanctionné d’une faute technique après un contact censé toucher le pivot du Thunder au niveau du nez. Tiven a là aussi affirmé que les arbitres avaient « confirmé un contact sur l’arête du nez » de Hartenstein après le replay.

Sauf que, sur les images, beaucoup de fans et d’observateurs voient surtout un énorme flopping du pivot d’OKC. Si contact il y a, il paraît minime, largement exagéré par la réaction de Hartenstein. C’est là que le fossé se creuse entre la lecture très stricte des officiels et le ressenti côté Minnesota, qui a le sentiment de s'être fait flouer.

Rudy Gobert with the HARD FOUL on Isaiah Hartenstein 😳😳😳 pic.twitter.com/pR0Y8Crrdo — NBACentel (@TheNBACentel) November 27, 2025

OKC poursuit sa route, Minnesota s'enfonce encore davantage

Au-delà de ces séquences, le duel entre le Thunder et les Wolves avait tout d’un test de caractère. Oklahoma City a encore pu compter sur un Shai Gilgeous-Alexander clinique, auteur de 40 points pour offrir une 10e victoire de rang à un Thunder quasiment intouchable en ce début de saison.

Minnesota, de son côté, encaisse une nouvelle défaite dans un contexte déjà lourd. La série de résultats est irrégulière, la pression monte autour d’Anthony Edwards et de ce groupe censé viser les sommets de la conférence Ouest. La capacité des Wolves à répondre physiquement et mentalement dans ce type de match devient un vrai thème de la saison.

Les Wolves, c’est quoi le problème ?

Gobert en galère en attaque, mais toujours pilier en défense

Les critiques visant Rudy Gobert ne se limitent pas aux fautes sifflées. Offensivement, le Français signe une rencontre très compliquée : seulement 5 points, 1/3 au tir et un 3/8 aux lancers-francs qui pèse lourd dans un match resté longtemps accroché.

Mais, comme souvent, son apport ne se résume pas à la colonne points. Gobert termine avec 12 rebonds, dont 3 offensifs, 3 contres et 3 passes en un peu plus de 32 minutes. Il verrouille toujours autant la raquette, dissuade les drives et reste la base du système défensif des Wolves.

Rudy Gobert block + rim protection pic.twitter.com/4eaxQtfo9D — Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 27, 2025

Le contraste est donc frappant : d’un côté un pivot en vrai mal de confiance en attaque, dont chaque faute devient un sujet sur les réseaux, de l’autre un défenseur toujours central, que les adversaires continuent de respecter dès qu’ils s’approchent du cercle.

Entre coups de sifflet contestés, accusations de flopping et influence défensive bien réelle, la soirée de Rudy Gobert résume assez bien le début de saison de Minnesota : frustrant, mais loin d’être désespéré.

Les Wolves craquent encore, panique et rage chez les fans