Les résultats du jour 1 de l'Eurobasket

Lituanie - Grande-Bretagne : 94-70

Portugal - République tchèque : 62-50

Allemagne - Montenegro : 106-76

Turquie - Lettonie : 93-73

Finlande - Suède : 93-90

Estonie - Serbie : 64-98

- Les deux grands favoris du tournoi n'ont pas déçu et ont largement gagné leur premier match face à des adversaires nettement inférieurs.

L'Allemagne a mis un peu plus de temps à se détacher du Montenegro de Vucevic (23 pts, 10 rbds, 5 asts) et Allman (18 pts), mais lorsque les champions du monde - oui, ça fait toujours un peu bizarre - ont passé la seconde, on a eu l'impression de voir un rouleau compresseur. Le coup de chaud d'Andreas Obst (18 pts), le heat check guy allemand, a notamment été spectaculaire. Au final +30 pour la Nationalmannschaft, qui a pu s'appuyer sur Dennis Schröder (21 pts) et Franz Wagner (22 pts).

La Serbie a remporté sa plus large victoire à l'Eurobasket (+34) et n'est pas passé loin du record de passes décisives de la compétition. Nikola Jovic n'a eu besoin que d'un gros quart d'heure de jeu pour poser 18 points, 6 passes et 4 rebonds. Quant au "Joker", son entrée en matière a été de qualité elle aussi, avec 11 points, 10 rebonds et 7 passes en 21 minutes. La star des Nuggets a clairement un triple-double dans les pattes pour ce tournoi.

- Le match le plus excitant sur le papier, c'était ce Turquie-Lettonie, entre deux outsiders qui rêvent du podium. Les Turcs ont mis les choses au clair (93-73) en rendant une très belle copie, notamment orchestrée par Alperen Sengun (16 pts, 8 rbds, 7 asts), Cedi Osman (20 pts), Kenan Sipahi (19 pts) et Shane Larkin (15 pts). On a cru un moment que le génial Zagars allait permettre aux Lettons de recoller, mais la Turquie était trop solide et semble être un cran au-dessus. On a pu constater en marge de cette partie qu'Ergin Ataman avait nommé son fils âgé de 15 ans comme assistant au sein du staff turc. Sympa, le stage d'été !

- Le duel des Nordiques a tourné en faveur de la Finlande face à la Suède au terme d'un match très serré que Lauri Markkanen (28 pts) n'a pas voulu laisser filer malgré la résistance héroïque d'Hakanson (28 pts) et de ses camarades.

- La grosse surprise de ce début de tournoi, c'est la victoire du Portugal face à la République tchèque. Les Portugais, emmenés par un énorme Neemias Queta (23 pts, 18 rbds, 4 asts), l'intérieur des Boston Celtics, ont limité les Tchèques à 50 points et remporté leur premier succès depuis 2007 dans un Eurobasket !

- La Lituanie a fait le job contre les Anglais en gagnant de 24 points. Jonas Valanciunas finit meilleur marqueur de son équipe avec 18 points et 9 rebonds en 21 minutes.