Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Pacers : 96-108

Bucks @ Magic : 109-106

Pelicans @ Sixers : 123-115

Kings @ Celtics : 114-97

Thunder @ Knicks : 126-101

Wizards @ Bulls : 105-138

Nets @ Nuggets : 105-124

Le classement

- Coup de foudre à Manhattan ! OKC a retrouvé le chemin de la victoire après la fin de son énorme série. Au Madison Square Garden, le Thunder a facilement dominé les Knicks, avec un gros match de Shai Gilgeous-Alexander, qui n'a eu besoin que de 29 minutes pour marquer 39 points. Isaiah Joe (31 pts) était intenable et Jalen Williams a ajouté 19 points. La meilleure équipe de l'Ouest cette saison n'a pas tremblé pour infliger une 4e défaite en 5 matches à des Knicks sans répondant, malgré les 27 points de Jalen Brunson et les 23 de Karl-Anthony Towns. Mikal Bridges était à côté de son vélo cette nuit et a shooté à 0/9, avec 0 pt, 0 ast, 0 rbds, 0 stl, ce qui fait peu pour un joueur qui a coûté 6 tours de Draft.

- Paolo Banchero a réussi son retour sur les parquet, mais il lui a manqué la victoire pour que la nuit soit parfaite. En perdant à domicile contre Milwaukee, le Magic voit les Bucks revenir à hauteur à la 4e place à l'Est. Les 41 points de Giannis Antetokounmpo et le sang froid de Damian Lillard sur la ligne en fin de match ont permis aux hommes de Doc Rivers de s'imposer (109-106). Banchero a pourtant fait un comeback très solide, deux mois et demi après sa blessure, avec 34 points et 7 rebonds en 27 minutes de jeu.

- Boston continue de perdre des plumes au TD Garden et Sacramento ne sait plus perdre. Les Kings sont allés s'imposer (114-97) sur le parquet des Celtics pour une 6e victoire de rang sous les ordres de Doug Christie. Le match a été serré pendant trois quart-temps, jusqu'à ce que Boston, comme trop souvent, s'endorme dans le 4e et prenne un run de 24-9. DeMar DeRozan (24 pts, 9 asts) et Malik Monk (22 pts, 8 asts) ont été les plus complets en attaque, mais il faut retenir la soirée énorme de Domantas Sabonis (23 pts, 28 rbds, record personnel). Personne n'avait capté plus de 23 rebonds cette saison en NBA sur un match. De'Aaron Fox manquait à nouveau à l'appel, mais ça n'a vraiment pas l'air de perturber les Kings plus que ça...

- Denver s'est défait progressivement de Brooklyn et les rois du triple-double ont frappé. Comme un peu plus tôt dans la saison, Nikola Jokic et Russell Westbrook ont fini en 3D, ce qui n'était jamais arrivé plusieurs fois dans la même saison pour deux coéquipiers. Les Nuggets ont pu s'appuyer sur les 35 points, 15 passes et 12 rebonds du triple MVP, mais aussi sur l'activité (25 pts, 11 rbds, 10 asts) de son meneur. Du côté des Nets, Ben Simmons a rejoué et été plutôt bon (10 pts, 6 asts). A noter que Jamal Murray n'a pas joué en deuxième mi-temps après avoir ressenti des douleurs au genou.

- Malgré la suspension pour un match de Zion Williamson, sanctionné pour avoir multiplié les retards à l'entraînement et au départ de l'avion pour Philadelphie, et la blessure de Herb Jones, New Orleans a créé la surprise sur le parquet de Philadelphie. Les Pelicans se sont imposés (123-115) grâce notamment aux 38 points de CJ McCollum et ont profité d'une performance collective décevante des Sixers, privés de Joel Embiid pour un troisième match de suite. Les efforts de Tyrese Maxey (30 pts), Paul George (25 pts) ou Kelly Oubre (21 pts) n'ont pas suffi. Guerschon Yabusele a joué 31 minutes pour 6 points et 7 rebonds. Philadelphie est 11e, à deux longueurs de la 10e place, pour le moment détenue par Chicago.

- Les Bulls, justement, ont sans surprise allumé (138-105) les Wizards, pour une cinquième victoire en sept matches. Zach LaVine (33 pts) et Nikola Vucevic (23 pts, 13 rbds) ont été les plus en vue pour Chicago, dans un match où Alex Sarr a fini en double-double (11 pts, 11 rbds), mais à 4/14. Bilal Coulibaly a lui compilé 7 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre.

- Indiana a signé une cinquième victoire de suite, en profitant des absences de Stephen Curry. Draymond Green et Andrew Wiggins du côté de Golden State. Tyrese Haliburton (25 pts, 10 asts) et Pascal Siakam (25 pts, 10 rbds) ont piloté ce succès avec une accélération dans le 2e quart-temps qui leur a permis de ne plus être repris, malgré les efforts des soutiers californiens. Buddy Hield et Pat Spencer ont tous les deux inscrit 17 points pour Golden State.