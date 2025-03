Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 111-104

Spurs @ Pistons : 96-122

Warriors @ Heat : 86-112

Mavs @ Knicks : 113-128

Hawks @ Rockets : 114-121

Grizzlies @ Jazz : 140-103

Cavs @ Blazers : 122-111

Thunder @ Kings : 121-105

Thrombose veineuse pour Damian Lillard, indisponible jusqu'à nouvel ordre

- Jimmy Butler a eu droit à un accueil chaleureux de la part de son ancien public de Miami, cette nuit, pour son retour. Ses ex-partenaires, en revanche, ont gâché la fête en s'imposant largement face aux Warriors. Le Heat l'a facilement emporté contre une équipe de Golden State qui n'a pas pu récupérer Stephen Curry à temps et a pris de plein fouet les bons matches de Bam Adebayo (27 pts), Tyler Herro (20 pts) et Alec Burks (18 pts). Bulter a dû se contenter de 11 points en 29 minutes.

- Paolo Banchero a inscrit au moins 30 points pour la 4e fois de suite, pour permettre au Magic de s'imposer une nouvelle fois contre les Hornets. L'intérieur All-Star a fini avec 32 points, 7 rebonds et 6 passes, pour aiguiller les Floridiens vers une cinquième victoire en 7 matches. Tidjane Salaün était de retour dans l'équipe A de Charlotte après un séjour en G-League a réussi à compiler 8 points et 7 rebonds en 25 minutes.

TIDJANE SALAUN NO WAY pic.twitter.com/ydiwRcwy7l — Hornets Nation Brasil (@HornetsNationBR) March 25, 2025

- Même privés de Cade Cunningham, les Pistons ont dominé San Antonio, grâce notamment au record en NBA de Marcus Sasser, auteur de 27 points en 26 minutes en sortie de banc. Detroit est à égalité avec Milwaukee, 5e.

- Malgré les 38 points et le nouveau record de points de Naji Marshall, les Mavs se sont logiquement inclinés au Madison Square Garden contre les Knicks. Karl-Anthony Towns a signé son premier triple-double sous le maillot de New York, avec 26 points, 12 rebonds et 11 passes, épaulé par le gros match offensif d'OG Anunoby (35 pts) et un autre triple-double, celui de Josh Hart (16 pts, 12 rbds, 11 asts).

- Les Rockets se sont fait un peu peur en laissant les Hawks revenir à quatre points dans le 4e quart-temps après avoir compté 20 longueurs d'avance, mais les Texans ont retrouvé le chemin de la victoire, après l'interruption de leur belle série. Jalen Green (32 pts) et Fred VanVleet (21 pts) ont été les moteurs offensifs de Houston. Trae Young (19 pts), Zaccharie Risacher (18 points, mais 0/6 à 3 pts) et Dyson Daniels (19 pts, 10 asts, 8 rbds, 4 stls) n'ont pu offrir une 4e victoire de suite à Atlanta.

- Menés d'un point à la pause, les Grizzlies ont écrabouillé le Jazz après le repos : 76-38. Malgré l'absence de Ja Morant et le match tronqué de Jaren Jackson Jr, touché au visage, Memphis a trouvé la solution collectivement avec 7 joueurs entre 10 et 21 points.

- Cleveland a dû de nouveau faire sans Donovan Mitchell, mais s'en est sorti à Portland. Les Cavs se sont imposés grâc e notamment à la belle copie de Darius Garland (27 pts, 8 asts) et à l'impact d'Evan Mobley (21 pts, 12 rbds) ou de Ty Jerome (25 pts) en sortie de banc. Avec 5 victoires d'avance sur Boston à 10 matches de la fin de la saison régulière, la franchise de l'Ohio va tranquillement verrouiller sa première place à l'Est en régulière.

- Les Cavs auraient aimé être la première équipe à atteindre 60 victoires cette saison en NBA, mais c'est un accomplissement que s'est octroyé OKC. Le Thunder a imposé sa loi sur le parquet de Sacramento, pour une 7e victoire de suite. Shai Gilgeous-Alexander (32 pts), Chet Holmgren (18 pts, 10 rbds) et Alex Caruso (15 pts) ont orchestré la 14e victoire en 15 matches de leur équipe, qui a compté jusqu'à 24 points d'avance en première mi-temps. Les Kings sont revenu sous les 10 points après le repos, mais sans jamais pouvoir vraiment y croire.