Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Cavs : 122-129

Bulls @ Pacers : 113-129

Wizards @ Sixers : 103-109

Raptors @ Knicks : 98-112

Pistons @ Nets : 113-98

Blazers @ Pelicans : 119-100

Clippers @ Nuggets : 103-126

Spurs @ Bucks : 105-121

- Pour la première fois de l'histoire de la NBA, une équipe sur une série de 15 victoires en affrontait une autre qui n'avait plus perdu depuis 10 matches. La rencontre entre Cleveland et OKC a tenu toutes ses promesses et on a eu la confirmation qu'il faudrait compter sur ces deux-là une fois les playoffs venus. Les Cavs ont mis un terme à la série d'invincibilité du Thunder en l'emportant (129-122) dans un match très serré dans lequel la différence s'est faite à l'intérieur.

On aurait aimé voir Chet Holmgren sur pied, mais même sous cette version, OKC a vendu chèrement sa peau en dépit des problèmes de fautes de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts). Jarrett Allen (25 pts) et Evan Mobley (21 pts) ont compensé la maladresse de Donovan Mitchell (11 pts à 3/16), mais il faut aussi noter l'apport du tandem Max Strus (17 pts, 5 asts) - Ty Jerome (15 pts) en sortie de banc.

Le niveau parfois atteint dans cette rencontre, des deux côtés, notamment dans le 3e quart-temps, a été totalement à la hauteur des attentes. OKC, qui a pu compter sur 25 points de Jalen Williams et un presque-triple-double d'Isaiah Hartenstein (18 pts, 11 rbds, 8 asts), n'avait plus perdu depuis le 1er décembre et reste largement en tête de la Conférence Ouest.

Cleveland en est désormais à 11 victoires de rang et a un également un matelas confortable en tête de la Conférence Est.

- En l'absence de Kawhi Leonard, qui a dû faire évacuer sa famille et dans le contexte anxiogène des incendies qui ravagent la Californie, les Clippers se sont nettement inclinés (126-103) devant Denver. Les Nuggets ont joué sans Nikola Jokic, toujours malade, mais avec un excellent Russell Westbrook (19 pts, 8 asts) et une marque bien équilibrée. Norman Powell a marqué 30 points côté Los Angeles.

- Les Pacers n'ont pas tremblé une seconde face aux Bulls (129-113) et ont compté jusqu'à 34 points d'avance dans le 3e quart-temps. Pascal Siakam (26 pts), Thomas Bryant (22 pts) et Tyrese Haliburton (16 pts, 13 asts) ont fait le gros du boulot contre Zach LaVine (31 pts) et compagnie.

- Guerschon Yabusele (21 pts, 8 rbds, 3 asts, 2 blks) a été très bon avec les Sixers, lors de la victoire de Philadelphie (109-103) contre Washington et a même été décisif en contrant... Bilal Coulibaly (5 pts, 4 rbds, 2 asts) à 15 secondes de la fin. Alex Sarr, malade, n'a pas pu affronter son compatriote. Sans Joel Embiid ni Paul George, les Sixers ont dû cravacher un peu et ne sont défaits des Wizards qu'en fin de match, comme souvent grâce à Tyrese Maxey (29 pts), auteur du panier pour faire virer son équipe en tête à 23 secondes de la fin.

AND YABUSELE MAY HAVE JUST SAVED THE SIXERS! pic.twitter.com/RXgSJTUOAx — Liberty Ballers (@Liberty_Ballers) January 9, 2025

- New York a mis fin à sa série de trois défaites consécutives lors de la réception des Raptors. Au Garden, les Knicks s'en sont remis à Karl-Anthony Towns (27 pts, 13 rbds), OG Anunoby (27 pts) et Josh Hart (21 pts, 11 rbds) pour dominer Toronto et maintenir Orlando, 4e, à trois longueurs derrière au classement de la Conférence Est.

- Les Pistons continuent de faire plaisir et de prendre leurs aises dans le top 10 à l'Est. Detroit a conquis une cinquième victoire consécutive (113-98) sur le parquet de Brooklyn. Malgré un petit match, d'après ses nouveaux standards, de Cade Cunningham (13 pts, 5 asts, 5 rbds), les joueurs de JB Bickerstaff ont imposé leur loi avec une domination de leur banc (50-20), symbolisée par Simone Fontecchio (17 pts) et Marcus Sasser (15 pts). Malik Beasley (23 pts), s'est lui aussi distingué. Detroit est 8e à l'Est, à une victoire seulement du 5e, Milwaukee.

- Les Bucks, justement, ont clôturé la nuit avec une victoire à domicile contre les Spurs (121-105). Milwaukee a été en contrôle et n'a pas laissé Victor Wembanyama (10 pts, 10 rbds, 3 blks) se mettre à l'aise offensivement. Avec un Khris Middleton passé 6e homme, les Bucks se sont sans surprise appuyées sur Giannis Antetokounmpo (25 pts, 16 rbds, 8 asts), Damian Lillard (26 pts, 8 asts), mais aussi Brook Lopez (22 pts). Après une mauvaise passe, voilà Milwaukee à nouveau sur de bons rails

- En back to back, les Pelicans n'ont pas pu compter sur Zion Williamson lors de la réception de Portland. Les Trail Blazers ont mené de bout en bout pour s'imposer assez facilement (119-100), grâce notamment aux 26 points de Deni Avdija et l'apport de Shaedon Sharpe (21 pts). New Orleans, maudit cette saison, a perdu Herb Jones pour une nouvelle blessure à l'épaule dans le 3e quart-temps.