CQFR : Detroit au bord du gouffre, OKC passe le balai

Les resultats de la nuit en NBA

Pistons @ Magic : 88-94

Thunder @ Suns : 131-122

Wolves @ Nuggets : 113-125

Detroit 1-3 Orlando

Detroit n’a plus de marge, et c’est déjà un petit séisme. Numéro 1 de l’Est, favori logique de cette série, les Pistons se retrouvent au bord du gouffre face à un Orlando Magic que l’on disait encore en crise il y a peu. Mais quatre matches ont suffi à retourner le décor : après son succès 94-88 dans le Game 4, Orlando mène désormais 3-1 et n’est plus qu’à une victoire du deuxième tour.

Detroit avait pourtant bien lancé la soirée, avec 27 points dans le premier quart-temps et un Cade Cunningham agressif d’entrée. Les Pistons ont même compté jusqu’à 10 points d’avance, profitant des grosses difficultés offensives d’Orlando. Le Magic a terminé la rencontre à seulement 33 % au tir (30/92), preuve d’un match âpre et longtemps verrouillé.

Le tournant est venu dans le troisième quart-temps. Orlando a limité Detroit à 17 points sur la période, repris le contrôle physique du match et installé un rythme plus favorable. Franz Wagner, précieux pendant trois quart-temps, a donné de l’air à son équipe avant que Desmond Bane ne prenne le relais dans le money time.

L'action du match, déterminante en termes de momentum : ce poster de Jamal Cain sur Jalen Duren en début de 4e quart-temps, alors que le Magic était à +2.

Bane a terminé meilleur marqueur du Magic avec 22 points, dont plusieurs tirs primés cruciaux dans les dernières minutes. Wagner a ajouté 19 points, tandis que Wendell Carter Jr. a pesé avec 11 rebonds.

En face, Cunningham a noirci la feuille avec 25 points, 9 rebonds et 6 passes, mais aussi 8 pertes de balle face à la pression défensive adverse. Detroit a cumulé 20 turnovers, shooté à seulement 38 %, et fini à 6/30 à trois points.

Le constat est brutal : Orlando a transformé cette série en guerre de tranchées. Detroit, meilleure équipe de l’Est en saison régulière, n’a désormais plus le droit à l’erreur.

2003, la remontada qui laisse de l’espoir aux Pistons

OKC 4-0 Phoenix

Oklahoma City est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de conférence, et le Thunder l’a fait sans traîner. OKC a terminé le boulot à Phoenix avec une victoire 131-122, pour boucler un sweep que l’on avait assez vite senti venir dans cette série. Même sans Jalen Williams, absent pour ce Game 4, les hommes de Mark Daigneault ont gardé cette impression de contrôle permanent, comme si Phoenix pouvait marquer, s’accrocher par moments, mais jamais vraiment changer le sens du match.

Les Suns ont pourtant produit leur meilleur match offensif de la série. Devin Booker a retrouvé de l’impact, Dillon Brooks a apporté du scoring, Phoenix a eu plusieurs joueurs à plus de 20 points et a souvent donné l’impression de pouvoir revenir dans le sillage d’OKC. Mais le problème est resté le même : trop peu de stops, trop peu de maîtrise, trop de séquences où le Thunder trouvait une réponse immédiate. Dès le premier quart-temps, OKC avait déjà mis 37 points. À la pause, l’écart était monté à 75-67, avec un Thunder très propre dans l’exécution, très adroit de loin et toujours aussi dangereux dès qu’il pouvait accélérer.

Shai Gilgeous-Alexander a encore été le patron, avec 31 points et 8 passes à 10/17 au tir, sans jamais donner le sentiment de forcer. Chet Holmgren a pesé des deux côtés avec 24 points et 12 rebonds, Isaiah Hartenstein a ajouté 18 points et 12 rebonds, et Ajay Mitchell a profité de l’absence de Jalen Williams pour apporter 14 points précieux.

Collectivement, OKC a shooté à 54% au tir et 50% à 3 points, avec un 17/34 qui a fini par étouffer Phoenix.

Les Suns ont eu le mérite de ne pas sortir sans combattre, mais cette série a surtout rappelé l’écart entre les deux équipes. Phoenix avait besoin d’un match presque parfait pour survivre ; OKC, lui, pouvait se permettre d’être privé de Jalen Williams et garder la main.

Le Thunder va maintenant pouvoir suivre tranquillement la suite du premier tour depuis le canapé, en attendant de connaître son prochain adversaire. Et vu la sérénité dégagée sur ce sweep, Oklahoma City donne déjà l’impression d’avoir parfaitement lancé son printemps.

Denver 2-3 Minnesota

Les Nuggets restent en vie. Menés 3-1 et privés du moindre droit à l’erreur, les champions 2023 ont fait ce qu’on attendait d’eux à domicile, en profitant aussi d’un contexte forcément favorable : Minnesota se présentait sans Anthony Edwards, absent plusieurs semaines à cause d'une blessure au genou, ni Donte DiVincenzo, malheureusement victime d'une grave blessure au tendon d'Achille.

Denver s’est imposé 125-113 dans ce Game 5, avec la manière, même si les Wolves ont longtemps gardé assez de répondant pour empêcher une soirée totalement tranquille.

Nikola Jokic est bien revenu après un début de série calvaire et a été le centre de gravité jabituel des Nuggets. Le Serbe a signé un triple-double massif, avec 27 points, 11 rebonds et 16 passes, tout en contrôlant le rythme. Sa lecture a fait très mal à une défense de Minnesota qui ne pouvait pas se permettre de trop aider sans ouvrir des tirs propres autour de lui. Jamal Murray l’a bien accompagné avec 24 points et 7 passes, même s’il n’a pas toujours été parfaitement réglé. Denver a surtout retrouvé une vraie fluidité collective : 34 passes décisives, 56% au tir et plusieurs relais offensifs importants, notamment Spencer Jones, très précieux avec 20 points, et Cam Johnson, complet avec 18 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 interceptions.

Le tournant est arrivé au troisième quart-temps. Déjà devant à la pause, les Nuggets ont accéléré au retour des vestiaires, remporté la période 37-24 et creusé l’écart grâce à une attaque beaucoup plus tranchante. Minnesota a tenté de s’accrocher derrière Julius Randle, auteur de 27 points, 9 rebonds et 6 passes, avec l’aide d’Ayo Dosunmu et Naz Reid. Mais sans Edwards pour créer dans les moments compliqués, ni DiVincenzo pour étirer le jeu et mettre de la pression extérieure, les Wolves ont fini par manquer de solutions.

La série reste largement à l’avantage de Minnesota, qui mène 3-2. Mais Denver a évité l’élimination, remis un peu de doute dans les têtes adverses et forcé les Wolves à finir le travail à la maison.