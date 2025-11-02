Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Bucks : 135-133

Wolves @ Hornets : 122-105

Warriors @ Pacers : 109-114

Magic @ Wizards : 125-94

Rockets @ Celtics : 128-101

Mavs @ Pistons : 110-122

- Les Kings ont signé une victoire encourageante, bien que très courte (135-133) sur le parquet des Bucks. Le retour de Giannis Antetokounmpo, absent au dernier match, n'a pas empêché Milwaukee de s'incliner. Alors que son équipe était revenue à un point, le Greek Freak a vendangé une passe à 19 secondes de la fin, ce qui a permis à Sacramento de sortir vainqueur d'une fin de partie serrée. Zach LaVine (31 pts) et DeMar DeRozan (29 pts) ont combiné efficacement et Dennis Schröder (24 pts, 7 asts) a été précieux par son sang froid dans le money time. Maxime Raynaud a joué 4 minutes en sortie de banc.

- Minnesota a gagné son premier match depuis la blessure d'Anthony Edwards. Les Timberwolves sont allés l'emporter à Charlotte, grâce à une bonne deuxième mi-temps et l'impact de la raquette Julius Randle (30 pts) - Rudy Gobert (14 pts, 15 rbds, 5 asts, 2 blks et +31) notamment. LaMelo Ball (18 pts) a été bien limité par les joueurs de Chris Finch. Au rayon des Français, Moussa Diabaté a frôlé le double-double (11 pts, 9 rbds) en sortie de banc, Tidjane Salaün a fêté l'activation de sa 3e année de contrat future par les Hornets avec 11 minutes de jeu (2 pts, 1 rbd, 1 ast). Joan Beringer n'est apparu qu'une petite minute pour sa part.

Rudy Gobert vs. the Charlotte Hornets: 14 PTS

15 REB

5 AST

2 STL

2 BLK

+31 — Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 2, 2025

Wanted to showcase this offensive possession from the Charlotte Hornets. LaMelo gets the Iverson screen to get open, flows back into a screen by Moussa Diabate. Give and go cut, connective jump pass by Sion James, Sexton drive and dumps it back down to Diabate for the dunk.

- Les Pacers ont remporté leur premier match de la saison ! Après cinq défaites de suite, largement explicables par l'hécatombe au sein du roster (on a d'ailleurs appris qu'Obi Toppin allait manquer 3 mois), Indiana s'est payé Golden State à domicile. Menés de 11 points dans le 4e quart-temps, les finalistes malheureux de 2025 ont renversé la situation, notamment grâce à un héros inattendu. Quenton Jackson a marqué 12 de ses 25 points dans le 4e QT, notamment le panier qui a enterré les Warriors à 5 secondes de la fin. Aaron Nesmith (31 pts) et Pascal Siakam (27 pts) ont été cruciaux également. Stephen Curry a marqué 18 points en première mi-temps mais a été plus discret ensuite (24 pts à 8/23).

- Orlando a réussi à enchainer. Le Magic a logiquement dominé Washington (125-94), à nouveau en montrant les aptitudes défensives que l'on attendait au démarrage de la saison, puisque les Floridiens ont limité les Wizards à 94 points. Le match a été serré l'espace d'un quart-temps, avant que Paolo Banchero (28 pts, 11 rbds en 26 min), Franz Wagner (25 pts) et consorts ne fassent le trou, en s'appuyant sur une vraie domination au rebond (53-40).

Alex Sarr (10 pts, 8 rbds, 3 blks, 2 asts) et Bilal Coulibaly (10 pts, 4 asts, 2 rbds 1 blk) étaient tous les deux titulaires pour Washington. Noah Penda a passé 7 minutes plutôt productives sur le terrain avec le maillot du Magic : 3 points, 3 passes, 2 contres et 2 rebonds.

- Boston n'a pas existé face aux Rockets. Houston s'est facilement imposé (128-101) au TD Garden, contre des Celtics sans répondant et incapables de freiner Kevin Durant (26 pts en 3QT), Alperen Sengun (16 pts, 10 rbds, 9 asts) et le reste de la troupe texane.

- Du côté de Mexico City, pour l'un des NBA Global Games de la saison, les Mavs se sont loupés dans le dernier quart-temps (35-17) et ont fini par perdre (122-110) face à Detroit. Dallas a pris de plein fouet le record en carrière de Jalen Duren (33 pts, 10 rbds) et le gros double-double points/passes (21 pts, 18 asts, son record personnel en NBA) de Cade Cunningham. Avant ça, D'Angelo Russell (31 pts) avait fait beaucoup de bien aux Mavs en sortie de banc, dans un soir où Cooper Flagg a marqué 16 points, mais en shootant à 3/14.