Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Celtics : 118-128

Wolves @ Hornets : 125-110

Heat @ Cavs : 107-112

Jazz @ Wizards : 122-125

Mavs @ Bucks : 107-137

Kings @ Nuggets : 110-116

Thunder @ Grizzlies : 120-103

Pistons @ Clippers : 115-123

- Cleveland est officiellement qualifié pour les playoffs NBA - on n'en doutait pas vraiment - et a poursuivi sa superbe série de victoires avec un 12e succès consécutif cette nuit. A nouveau, le match a été accroché contre Miami, qui était pourtant déplumé sans Herro, Jaquez, Wiggins et Jovic). Le Heat menait d'un point à 3 minutes de la fin, moment choisi par les deux équipes pour manquer un paquet de tirs. Cleveland a trouvé le moyen de marquer 6 points, sans en prendre un seul, puisque le panier à 3 points égalisateur de Duncan Robinson à 17 secondes du terme a été annulé, son pied étant derrière la ligne.

Donovan Mitchell (26 pts), Darius Garland (15 pts, 10 asts) et Evan Mobley (16 pts, 13 rbds) ont répondu à Bam Adebayo (34 pts).

- OKC n'est pas encore officiellement en playoffs, mais c'est tout comme. Le Thunder a consolidé sa première place à l'Ouest avec une 14e victoire en 16 matches, cette fois à Memphis. Les Grizzlies ont été accrocheurs pendant une bonne partie de la rencontre, mais Shai Gilgeous-Alexander (41 pts, 8 asts) et ses camarades ont fait le job. Ja Morant était de retour après deux matches d'absence et inscrit 24 points. C'est la quatrième défaite consécutive pour Memphis, désormais à deux longueurs du tandem Lakers-Nuggets.

- Les Nuggets, justement, ont eu besoin d'un gros quatrième quart-temps pour renverser les Kings. Sacramento menait de 9 points à l'entame de la dernière période, lorsque Nikola Jokic (22 pts, 14 rbds), Russell Westbrook (25 pts), Jamal Murray (24 pts) et même Zeke Nnaji, auteur du panier à 3 pts pour virer en tête, ont accéléré. DeMar DeRozan (35 pts) a posé des problèmes à Denver, sans conséquences pour les champions 2023.

- Le tandem de la nuit est à chercher du côté de Boston et on ne parle pas de Jayson Tatum et Jaylen Brown. En l'absence de Tatum, Holiday et Porzingis, deux joueurs ont pris feu pour les Celtics lors de leur victoire face à Portland. Payton Pritchard (43 pts) et Derrick White (41 pts) étaient en feu et ont marqué 84 des 128 points de leur équipe ! Les deux hommes ont inscrit 10 (pour Pritchard) et 9 (pour White) paniers à 3 points, ce qui fait d'eux le premier duo de coéquipiers dans l'histoire de la NBA à marquer au moins 9 paniers primés dans le même match. Jamais deux joueurs des Celtics n'avaient non plus marqué au moins 40 points lors d'une même rencontre.

PRITCHARD & WHITE COMBINE FOR 84 🤯🤯 Pritchard: 43 PTS | 10 REB | 5 AST | 10 3PM

White: 41 PTS | 3 STL | 9 3PM Pritchard's 43 PTS & 10 3PM represent new CAREER-BESTS 🔥 pic.twitter.com/a6hlX56cLH — NBA (@NBA) March 6, 2025

- Le MVP de la nuit, par contre, c'est James Harden. Le barbu en chef a réveillé des Clippers un peu moribonds ces derniers temps, avec une perf offensive vintage pour prendre le dessus sur les pétaradants Pistons. Harden a livré un gros duel à distance avec Cade Cunningham (37 pts, 10 asts) et a dû s'employer pour marquer 50 points avec 5 passes à 58%. A l'ancienne, l'ex-arrière d'OKC, Houston, Brooklyn et Philadelphie a été 20 fois sur la ligne (16/20). Les Clippers sont toujours 8e à l'Ouest, à une longueur de Minnesota et Golden State.

- Milwaukee s'est sans surprise largement imposé face au fantôme de Dallas. Giannis Antetokounmpo (32 pts en moins de 25 min) a atteint la barre des 20 000 points en carrière, ce qui fait de lui le 6e joueur le plus jeune à y parvenir, derrière LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain et Michael Jordan.

Damian Lillard en a posé 34 et Kevin Porter Jr a signé un triple-double (10 pts, 11 rbds, 14 asts), le troisième de sa carrière, en sortie de banc. Klay Thompson (28 pts) a fait de son mieux pour ls Mavs.

- Moussa Diabaté (6 pts, 4 rbds, 1 blk en 12 min) et Tidjane Salaün (4 pts, 7 rbds, 3 asts en 16 min) ont tous les deux participé à la 16e défaite consécutive des Hornets, cette fois à domicile contre Minnesota. Anthony Edwards (25 pts), Jaden McDaniels (25 pts) et Julius Randle (20 pts) ont assuré le troisième succès des Timberwolves, toujours privés de Rudy Gobert.

- Nouveau "cancrico" cette nuit, entre la pire équipe de l'Ouest (Utah) et la pire équipe de l'Est (Washington). Les Wizards l'ont emporté avec une belle prestation d'Alex Sarr (21 pts, 5 rbds, 4 asts, 2 blks) et de Kyshawn George (23 pts), mais aussi 11 points à 5/10 pour Bilal Coulibaly. Ce n'est que la 12e victoire de la franchise de la capitale fédérale cette saison en NBA.