CQFR : Jalen Johnson sort un match fou, Phoenix ne s’arrête plus

Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Cavs : 126-113

Pacers @ Suns : 98-133

Hawks @ Jazz : 132-122

- Ils ne font absolument aucun bruit et personne ne s'intéresse vraiment à eux dans ce début de saison. En attendant, les Raptors gagnent des matches et parfois face à de très solides adversaires. Cette nuit, Toronto est allé gagner à Cleveland, pour décrocher une 6e victoire en 7 matches. Scottie Barnes a frôlé le triple-double (28 pts, 10 rbds, 8 asts), épaulé par Immanuel Quickley (25 pts à 5/7 à 3 pts), dans un soir où Brandon Ingram n'était pas à la fête (5/15, 0/6 à 3 pts).

Cleveland avait pourtant récupéré Donovan Mitchell et Evan Mobley, laissés au repos la veille contre Miami. Si Mitchell (31 pts) a fait son match, Mobley est passé au travers (7 pts à 2/7 et -18 de +/-).

TORONTO. TRIPLE. THREAT. 💥 Scottie Barnes: 28 PTS

💥 Immanuel Quickley: 25 PTS (10-13 FGM)

💥 Jakob Poeltl: 20 PTS (7-10 FGM) The Raptors secure their 6th W in 7 games! pic.twitter.com/XmqmP3lizI — NBA (@NBA) November 14, 2025

- Phoenix continue aussi son bonhomme de chemin avec une 5e victoire de suite. On se doutait qu'elle surviendrait, puisqu'en face il s'agissait des Pacers, décimés et déprimés. Les Suns se sont globalement promenés et ont passé une soirée tranquille, notamment grâce à l'assurance de Devin Booker (33 pts), qui a inscrit 10 des 16 points du run (16-0) qui a définitivement plié le match dans le 3e quart-temps.

Dillon Brooks (32 pts) et Oso Ighodaro (17 pts, 7 rbds, 3 blks) ont aussi été importants. Ce dernier a d'ailleurs enregistré le troisième plus haut +/- de l'histoire cette nuit avec un incroyable +52 !

Indiana a pris 133 points, deux jours après en avoir encaissé 152 contre Utah... Aaron Nesmith s'est fait mal au genou et a rejoint l'infirmerie déjà bien pleine des Pacers. A Phoenix, c'est Grayson Allen qui a quitté ses partenaires prématurément pour une douleur à la cuisse.

Devin & Dillon doin' damage in the desert 🌵@DevinBook: 33 PTS | @dillonbrooks24: 32 PTS Make it 5 wins in a row for the Suns! pic.twitter.com/V28F17D70o — NBA (@NBA) November 14, 2025

- Dans le CQVR (notre nouveau format écrit du soir) d'hier, on avait réclamé à Quin Snyder un peu plus de temps de jeu pour Zaccharie Risacher. Résultat, il l'a fait... moins jouer, lors de la victoire des Hawks contre le Jazz. Le sophomore français, qui tournait à 25 minutes par match, en a eu 19 à se mettre sous la dent cette nuit, sans qu'une blessure ou une maladresse quelconque (il était à 11 pts à 5/7) n'entre en ligne de compte.

On retiendra surtout de cette victoire d'Atlanta le triple-double de l'excellent Jalen Johnson (31 pts, 18 rbds, 14 asts), son troisième en NBA, qui a aussi ajouté 7 interceptions à sa copie ! Personne n'avait jamais rendu une telle ligne de stats en NBA, c'est dire !

Jalen Johnson : 2 matches historiques et un bouleversement aux Hawks ?

Les hommes de Snyder ont planté 24 paniers à 3 points, le record en NBA cette saison. Onyeka Okongwu (32 pts), qui n'avait jamais marqué plus de 4 paniers à 3 points dans un match, en a inscrit... 8 cette nuit.

Les 40 points (à 15/25) de Lauri Markkanen n'ont pas suffi pour le Jazz, pas plus que le record personnel d'Ace Bailey (21 pts).