Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hawks : 120-109

Warriors @ Cavs : 119-101

Celtics @ Lakers : 121-113

Kings @ Suns : 114-122

Stephen Curry est toujours en feu

- Les nuits se suivent et se ressemblent en NBA en ce moment. Les Warriors gagnent des matches et Stephen Curry surnage dans des proportions inédites, même pour lui dont la carrière a déjà été d'un niveau exceptionnel jusqu'ici. Pour la première fois de la saison, Golden State a enregistré une quatrième victoire de rang et c'est encore en grande partie grâce à son double MVP. Alors qu'il avait commencé la partie contre les Cavs par un 0/8 à 3 points, Curry a trouvé le moyen de régler la mire et de finir avec 33 points au compteur avec 4 paniers à 3 points au compteur.

C'est la 9e fois de quite que le "Baby-Faced Assassin" inscrit au moins 30 points dans un match NBA et le voilà qui tourne à 38.2 points de moyenne sur cette fenêtre. Comme l'a expliqué Steve Kerr, même selon ses propres standards, ce que Stephen Curry fait en ce moment est assourdissant. Difficile de se dire que ce sera suffisant pour aller coiffer d'autres prétendants au titre de MVP sur la ligne, mais l'effort est plus que notable...

- Grâce à ce bon run, les Warriors pointent au 9e rang de la Conférence Ouest et comptent trois victoires de plus que le 11e et donc premier non-qualifié pour le play-in tournament NBA, les Pelicans.

En feu, Stephen Curry se sent de taper le record de Thompson à trois points

Jaylen Brown, un match à 40 points historique

- Jamais dans l'histoire des Boston Celtics, un joueur n'avait inscrit au moins 40 points en shootant à 85%. Ce n'est même pas un intérieur qui y est parvenu, mais Jaylen Brown, absolument exceptionnel d'efficacité lors du traditionnel choc contre les Los Angeles Lakers. Brown a fini avec 40 points à 17/20, en allant seulement à trois reprises sur la ligne. Une adresse vertigineuse qui a aidé Boston à l'emporter pour signer une 5e victoire consécutive. Evan Fournier était de nouveau absent, mais le Français doit apprécier ce qu'il voit en ce moment de la part de ses nouveaux camarades.

- Les Celtics se sont quand même fait une belle frayeur en dilapidant la quasi-totalité de l'avance de 27 points qu'ils s'étaient constituée. Brown, encore lui, a inscrit 4 points dans la dernière minute de jeu pour donner un peu d'air à Boston. Du côté des Lakers, Talen Horton-Tucker (19 pts) et Ben McLemore (17 pts) ont un bel impact en sortie de banc pour ce qui devrait être le dernier match des Purple and Gold sans Anthony Davis cette saison.

🔥 JAYLEN BROWN COULDN'T MISS 🔥@FCHWPO leads the @celtics to 5 straight wins as he becomes the first player in franchise history to score 40+ points on 85.0 FG% or better!

- Jayson Tatum n'est pas le plus grand passeur qui soit en NBA, mais de temps à autre, l'ailier All-Star est capable d'avoir de belles inspirations.

Tatum with the behind-the-back dime 🔥

Giannis est de retour, Ayton fait plaisir

- En parlant de retour, celui de Giannis Antetokounmpo a dû rassurer un peu les fans des Bucks. Le Greek Freak était de la partie pour le déplacement à Atlanta et Milwaukee a expédié les opérations avec une victoire nette et sans bavure. Après 6 matches d'absence, le double MVP en titre a apporté 15 points à l'équation contre des Hawks encore très diminués mais qui restaient quand même sur 7 victoires en 8 matches.

- Là où on voit bien que Phoenix est une équipe très, très solide cette saison, c'est que les Suns trouvent toujours le moyen de l'emporter, même lorsqu'il faut sortir des sentiers classiques de l'axe Chris Paul-Devin Booker. Cette nuit, contre Sacramento, c'est Deandre Ayton qui s'est monté le plus en forme et le plus précieux. Avec 26 points et 11 rebonds, le pivot bahaméen a été une menace trop importante à contenir pour les Kings. Phoenix a du coup remporté son 10e match consécutif à domicile, même sans produire le meilleur basket de sa saison.

☀️ 26 PTS

☀️ 11 REB

☀️ 10-11 FGM

@DeandreAyton leads the @Suns to 4 straight wins!

- Le siège de Luke Walton commence à être méchamment éjectable. Les Kings ont perdu leurs 9 derniers matches sans montrer de réels axes de progression et d'optimisme autres que le talent de De'Aaron Fox (27 points et 8 passes cette nuit).