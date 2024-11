Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Celtics : 105-107

Wizards @ Pacers : 103-115

Mavs @ Heat : 118-123, après prolongation

Clippers @ Sixers : 125-99

Raptors @ Cavs : 108-122

Nets @ Kings : 108-103

- Le thriller de la nuit s'est tenu à Miami, où le Heat l'a emporté (123-118) en prolongation face aux Mavs. Jimmy Butler (33 pts) a réussi l'un de ses meilleurs matches de la saison, avec le panier de l'égalisation sur un dunk à 4 secondes de la fin du 4e quart-temps. Les Floridiens ont ensuite fait la différence en overtime, malgré le bon match de Kyrie Irving (27 pts, 6 asts). Luka Doncic était à nouveau absent, ce qui n'a pas empêché Dallas de vendre chèrement sa peau après 4 victoires consécutives.

- Il n'y a pas eu photo entre les Clippers et les Sixers. Los Angeles s'est baladé à Philadelphie (125-99) et n'a pas tremblé une seconde face à une équipe privée de Joel Embiid et Paul George. Malgré les huées constantes, James Harden a posé 23 points et 8 passes, pour mener la danse avec Ivica Zubac (16 pts, 12 rbds) notamment. C'est la 13e défaite en 16 matches pour Philadelphie...

Guerschon Yabusele (6 pts, 6 rbds) était titulaire mais ni lui, ni la paire McCain (18 pts) - Maxey (17 pts), n'a pu empêcher les Sixers de prendre une volée. Nicolas Batum est sorti du banc 10 minutes pour apporter 3 points, 3 rebonds et 3 passes aux Clippers.

- Les Cavs sont toujours invaincus à domicile (10-0) et n'ont pas regoûté à la défaite depuis leur unique revers à Boston. Cleveland s'est imposé cette nuit face à Toronto, grâce notamment à la doublette Donovan Mitchell (26 pts) - Ty Jerome (26 pts, 6 asts, 4 stls). En sortie de banc, Jerome a confirmé son statut de révélation du début de saison pour les Cavs après avoir manqué une grosse partie de la saison dernière sur blessure. Jarrett Allen a lui ajouté 23 pts et 13 rbds à l'addition, malgré la présence de Jakob Poeltl (19 rbds) dans le camp adverse.

- Les Celtics se sont débarrassés des Wolves au terme d'un match accroché (107-105) pour décrocher leur cinquième victoire de suite. Naz Reid a eu une balle de match au buzzer sur un tir à 3 points bien défendu par Boston. Jaylen Brown (29 pts) et Jayson Tatum (26 pts) sont les deux meilleurs marqueurs du soir pour les C's. Côté Minnesota, Rudy Gobert a fait une vraie moisson avec 10 points et 20 rebonds pour épauler Anthony Edwards (28 pts, 7 asts).

- Les Wizards ont perdu (115-103) pour la 11e fois de suite et permis aux Pacers de se relancer. Malgré ça, les deux Français de Washington ont été bons et se sont montrés. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont tous les deux inscrit 17 points, Sarr ajoutant 14 rebonds et 3 passes; pendant que Coulibaly finissait aussi avec 6 rebonds et 4 passes. Après une première mi-temps équilibrée, Indiana a petit à petit pris le dessus, grâce notamment à Pascal Siakam (22 pts) et Tyrese Haliburton (21 pts).

- Jordi Fernandez effectuait sa première visite à Sacramento, son ancienne équipe, en tant que coach d'une équipe adverse. L'Espagnol a mené Brooklyn à la victoire, notamment grâce à la main chaude de Cam Thomas (34 pts). Les Nets ont compté jusqu'à 19 points d'avance avant d'être repris, puis de limiter les Kings à 15 points dans le 4e quart-temps. Encore une prestation assez pâle pour Sacramento à la maison et une copie enthousiasmante de la part des Nets.