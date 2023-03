Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Hornets : 105-91

Bulls @ Pistons : 117-115

Cavs @ Celtics : 113-117

Sixers @ Heat : 119-96

Nets @ Knicks : 118-142

Grizzlies @ Rockets : 113-99

Magic @ Bucks : 117-139

Lakers @ Thunder : 123-117

Pelicans @ Blazers : 121-110

Kevin Durant revient sur le départ de Kyrie : "Il est comme ça"

- Kevin Durant a fait ses débuts avec Phoenix cette nuit à Charlotte. Après 7 semaines d'absence, "KD" s'est posé dans sa nouvelle équipe comme si de rien n'était et a contribué à sa victoire, avec 23 points à 10/15 en 27 minutes, la facilité offensive qu'on lui connaît et même quelques actions défensives intéressantes, notamment deux contres sur Mark Williams.

Certes, il ne s'agissait que des Hornets, privés de LaMelo Ball, mais ces derniers restaient sur 5 victoires de suite et il fallait quand même faire le job. Devin Booker (37 pts), Deandre Ayton (16 pts, 16 rbds) et Chris Paul (11 passes) ont tous apporté leur pierre à ce nouvel édifice.

- Les Lakers ont réussi une belle opération face à OKC, qui était encore il y a peu un concurrent pour le play-in. Le Thunder, sans Shai Gilgeous-Alexander, semble avoir accepté de glisser gentiment vers les bas fonds jusqu'à la fin de la saison. Los Angeles s'est imposé à l'extérieur, sans LeBron James (absent plusieurs semaines), Anthony Davis (ménagé) et D'Angelo Russell (cheville), ce qui était impensable il n'y a pas si longtemps.

Dennis Schröder, qui a inscrit 22 de ses 26 points en 2e mi-temps, Troy Brown (19 pts) et Austin Reaves (19 pts) ont parfaitement pris le relais. Les Lakers sont à une seule victoire de la 10e place, pour le moment conservée par les Pelicans.

- Les Pelicans, justement, ont retardé l'échéance et peuvent remercier Brandon Ingram. L'ancien ailier des Lakers a été l'acteur majeur de la victoire de NOLA à Portland, avec un duel de scoreurs à distance avec Damian Lillard (41 pts). Les 40 points d'Ingram et sa justesse dans le 4e quart-temps ont été précieux. L'émotion était au rendez-vous pour CJ McCollum (24 pts, 7 pds, 7 rbds), qui n'avait pas encore affronté Lillard depuis son trade chez les Pelicans la saison passée.

Dame and BI each dropped a 40 piece tonight in Portland 👀 Lillard: 41 PTS, 8 REB

Ingram: 40 PTS, 6 REB, 5 AST Pelicans got the W, 121-110 pic.twitter.com/hsxykrS5c4 — NBA (@NBA) March 2, 2023

- Boston s'est fait du bien en venant à bout de Cleveland pour la première fois en trois confrontations cette saison. Les Celtics ont profité du très gros match de Jayson Tatum (41 pts, 11 rbds, 8 pds), qui a accéléré au bon moment pour mettre son équipe dans la bonne direction. La tâche n'a pas été simple, surtout avec un Donovan Mitchell agressif (44 pts) malgré une blessure à l'aine contractée en deuxième mi-temps.

- Les Celtics espéraient sans doute que la série de victoires des Bucks prendrait fin face aux agitateurs du Magic pour leur ravir la première place. Raté. Milwaukee a signé une 16e victoire consécutive en NBA, avec 31 points en 28 minutes pour Giannis Antetokounmpo et une rafale de paniers à 3 points (26, leur meilleur total de la saison).

Another DOMINANT performance by the Greek Freak. 31 PTS

7 REB

6 AST

71% FG Bucks win their 16th straight 💪 pic.twitter.com/cA6q0FTtXi — NBA (@NBA) March 2, 2023

- Philadelphie s'est présenté à Miami sans Joel Embiid. En d'autres temps, le Heat en aurait profité pour sanctionner cette mise au repos, mais on parle là de l'une des équipes les plus inconstantes et difficiles à décrypter en NBA cette saison. Les Floridiens ont pris le bouillon face à Tyrese Maxey (27 pts) et James Harden (23 pts) notamment, deux jours après avoir battu ces mêmes Sixers.

- L'équipe la plus en forme du moment en NBA avec Milwaukee, c'est New York. Et les Knicks ont confirmé qu'ils étaient en pleine bourre en écrasant Brooklyn pour décrocher une 7e victoire de suite. Jalen Brunson a encore été impressionnant (39 pts, dont 30 en première mi-temps) et les Nets n'ont pas su tenir non plus Quentin Grimes (22 pts) et Julius Randle (21 pts, 8 rbds, 8 pds). Le groupe coaché par Jacque Vaughn est en chute libre avec cette 5e défaite consécutive et a désormais deux victoires de retard sur les Knicks, solides 4e à l'Est.

- Jaden Ivey a commis une "rookie mistake" qui va malheureusement faire le tour des réseaux et du net. Alors que Detroit avait réussi un énorme comeback est n'était plus mené que deux points face à Chicago à moins de 10 secondes de la fin avec remise en jeu à suivre, Ivey a demandé un temps mort. Problème : les Pistons n'en avaient plus. Les Bulls ont sanctionné la bourde sur la ligne, pour finalement l'emporter quelques instants plus tard.

Jaden Ivey tried to call a timeout before Pistons final possession... but they didn't have any 😅 pic.twitter.com/yH7CEQoEnd — Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2023

Zach LaVine a inscrit 41 points lors de ce match qui n'a toutefois rien de rassurant pour Chicago.

- Alors que Ja Morant traverse une petite tempête médiatique et judiciaire, les Grizzlies avancent sans se retourner. Face à Houston, Memphis a fait le job sans avoir à tirer sur la corde avec ses cadres. Morant (20 pts, 7 rbds, 7 pds) n'a pas joué du tout dans le 4e quart-temps, alors que Desmond Bane a fini meilleur marqueur du match avec 30 points. C'est la troisième victoire de suite pour les joueurs de Taylor Jenkins, qui résistent plutôt bien à la pression mise par les Kings pour les déloger de la 2e place à l'Ouest.