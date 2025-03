Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Sixers : 119-114

Raptors @ Nets : 116-86

Lakers @ Pacers : 120-119

Clippers @ Knicks : 126-113

Bucks @ Nuggets : 117-127

Celtics @ Suns : 132-102

LeBron James délivre les Lakers avec le panier pour la gagne au buzzer !

- Le panier de la nuit en NBA est pour LeBron James (13 pts,13 rbds, 7 asts). Increvable, inoxydable, le King a remis les Lakers sur les bons rails après trois défaites de suite en arrachant la victoire sur le parquet des Pacers. Alors que L.A. était mené d'un point avant la dernière possession, Luka Doncic (34 pts) a tenté un floater sur lequel LeBron a mieux suivi que Jarace Walker, pour une petite déviation au buzzer.

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA — ESPN (@espn) March 27, 2025

LeBron était à... trois points marqués avant le 4e quart-temps et s'est réveillé de manière spectaculaire. Austin Reaves a ajouté 24 points pour permettre aux Lakers de revenir à la 4e place à égalité avec Memphis. Tyrese Haliburton a délivré 18 passes décisives, son record cette saison. Indiana était sur une série de 8 victoires consécutives à domicile.

- Nikola Jokic a l'air d'avoir bien rechargé les batteries pendant ses cinq matches d'absence. Le Joker a guidé les Nuggets pour leur permettre de s'imposer à la maison face à des Bucks privés de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Jokic a compilé 39 points, 10 rebonds et 10 passes, pour son 30e triple-double de la saison. Le Serbe a délivré quelques galettes, comme sur ce somptueux coup d'oeil ci-dessous. On est quand même pas très très loin de la passe de la saison...

This Jokic angle is WILD pic.twitter.com/ALSHxrBcxw — Zach Bye (@byesline) March 27, 2025

- Alex Sarr (24 pts, 7 rbds, 2 blks à 10/17) s'est régalé face à Philadelphie. Sur ses 8 derniers matches, le Français tourne à 20.3 points, 6.4 rebonds et presque 2 contres par match, en shootant à 41% à 3 points. Il est top 4 chez les rookies en points, rebonds et contres. Les Wizards l'ont emporté en n'étant jamais derrière au tableau d'affichage, grâce à un énorme premier quart-temps (45-29). C'est la 6e défaite de suite pour Philadelphie, malgré les 21 points et 8 rebonds de Guerschon Yabusele.

Alex Sarr been hooping 👀🔥 • 24 PTS | 10/17 FG

• 4 3PT | 7 REB

• 2nd highest PTS & FGs of career 🎯 pic.twitter.com/3vjrd3GfBi — House of Highlights (@HoHighlights) March 27, 2025

- Les Raptors ont broyé les Nets, avec 23 points d'Orlando Robinson. Toronto recommence à gagner des matches, sans que ce soit forcément le mot d'ordre, là où Brooklyn en est à cinq revers de suite.

- Les Knicks pouvaient valider leur qualification en playoffs dès cette nuit en cas de victoire face aux Clippers au Garden. Il faudra attendre encore un peu, puisque malgré les 34 points de Karl-Anthony Towns, New York a été battu à la maison. James Harden (29 pts) et Kawhi Leonard (27 pts) ont été les principaux artisans du succès californien. Les Clippers reviennent à hauteur des Warriors à la 6e place de l'Ouest.

- Les Suns ont vu leur série de quatre victoires de suite prendre fin cette nuit à domicile contre Boston. Les champions en titre, qui ont pourtant joué sans Jayson Tatum, ont infligé une correction à Phoenix, avec un excellent Kristaps Porzingis (30 pts), 24 points de Jaylen Brown et un 22/52 à 3 points. Les efforts de Kevin Durant (30 pts) n'ont pas suffi pour des Suns trop légers défensivement sur ce coup.