Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Pistons : 122-112

Sixers @ Heat : 89-106

Wizards @ Knicks : 106-134

Pacers @ Raptors : 119-130

Rockets @ Bucks : 100-101

Magic @ Suns : 109-99

Hawks @ Kings : 109-108

Warriors @ Clippers : 99-102

Stephon Castle, la révélation inattendue des Spurs

- Après trois matches d'absence, Damian Lillard (18 pts, 10 asts) est revenu pour offrir la victoire aux Bucks. L'ancienne star de Portland a délivré les siens à 3.9 secondes de la fin contre Houston, qui restait sur cinq victoires de suite, juste après un contre lui aussi déterminant de Giannis Antetokounmpo sur Alperen Sengun. Milwaukee avait dilapidé 14 points d'avance avant ça, dans une rencontre où Brook Lopez (27 pts) et Giannis Antetokounmpo ont fini en double-double.

GIANNIS BLOCK AND DAME FOR THE WIN!!! 🔥 pic.twitter.com/Jin9TBcodS — Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2024

- La présence de Joel Embiid et Paul George n'a pas changé la dynamique des Sixers, battus (106-89) à Miami. Embiid (11 pts, 8 rbds, 5 asts, aucun lancer tenté) et PG13 (18 pts) n'ont pas plus pesé que ça et c'est même Jared McCain (20 pts) qui a encore fini meilleur marqueur de Philadelphie. Le groupe de Nick Nurse avait bien démarré le match et menait de 19 points avant de totalement s'écrouler. En face, le Heat a été impitoyable des deux côtés du terrain après le repos (53-33), avec un Jimmy Butler très en jambes (30 pts, 10 rbds, 5 asts). Les Sixers sont sur quatre défaites de suite et sont bons derniers de la Conférence Est...

- Les Knicks n'ont pas tremblé une seconde face aux Wizards (134-106), privés de Bilal Coulibaly, touché à la tête lors du dernier match. Jalen Brunson a inscrit 26 points et 11 passes pour mener la danse. A Washington, Alex Sarr a eu une influence limitée (8 pts, 4 rbds, 3 asts à 4/12).

Pacôme Dadiet a profité de la large victoire de son équipe pour jouer 18 minutes et faire apprécier son tir extérieur (3/9 à 3 pts) pour finir avec 9 points, 3 rebonds et 2 passes.

- Orlando ne s'arrête plus. Le Magic a décroché une sixième victoire consécutive, cette fois sur le parquet de Phoenix, en limitant leurs adversaires sous les 100 points (109-99). C'est la 5e défaite en 6 matches pour les Suns sans Kevin Durant, eux qui jouaient aussi sans Bradley Beal et Jusuf Nurkic. Franz Wagner (32 pts) et Anthony Black (20 pts) ont été les deux Floridiens les plus en vue offensivement.

- Les Hawks ont signé une belle victoire (109-108) à Sacramento, avec 18 points pour Zaccharie Risacher, 19 passes décisives pour Trae Young, un double-double pour Clint Capela (14 pts, 14 rbds), auteur des trois derniers points d'Atlanta. Dyson Daniels, qui continue d'impressionner, a lui réussi quatre contres, dont un décisif - même s'il est à mi-chemin entre le steal et le block - sur De'Aaron Fox dans les derniers instants du match.

DYSON DANIELS CLUTCH DEFENSE 🔒 Comes up with the HUGE block to seal the win for @ATLHawks! pic.twitter.com/SM2ImNOjZO — NBA (@NBA) November 19, 2024

Les Kings, qui jouaient sans Domantas Sabonis, DeMar DeRozan et Malik Monk, ont vu Keon Ellis réussir son record de points en carrière (33) avec pas moins de 9 paniers à trois points.

- Dans une rencontre entre les deux meilleurs marqueurs à 3 points de l'histoire de la NBA, ce sont James Harden et les Clippers qui ont pris le dessus sur les Warriors. Malgré une fin de match un peu folle, les hommes de Ty Lue ont tenu bon et résisté à la bande à Stephen Curry (26 pts). Norman Powell (23 pts) a encore été excellent pour épauler Harden, qui a délivré 16 passes décisives malgré une adresse douteuse (4/15).

Warriors-Clippers last 35 seconds was MADNESS 🤯@LAClippers able to hold on for the 102-99 W! pic.twitter.com/A3f8r1Ex54 — NBA (@NBA) November 19, 2024

- Après 7 défaites de suite, les Raptors ont retrouvé le chemin de la victoire en dominant les Pacers à domicile (130-119). RJ Barrett (39 pts à 12/21) a sorti son match le plus prolifique de la saison, avec l'aide de Jakob Poeltl (30 pts, 15 rbds), auteur lui de son troisième double-double consécutif. Les 28 points de Bennedict Mathurin n'ont pas suffi à effacer une première mi-temps catastrophique de la part d'Indiana.

- Après avoir pris 143 points dans les dents la veille, les Bulls se sont repris contre leurs voisins et rivaux des Pistons. Zach LaVine a été décisif en inscrivant 16 de ses 25 points dans le 4e quart-temps pour permettre à Chicago de se détacher. Nikola Vucevic (29 pts, 15 rbds) et Coby White (25 pts) ont également été précieux.