CQFR : Luka gagne encore à Dallas, Chicago on fire

Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 115-119

Knicks @ Sixers : 112-109

Cavs @ Magic : 119-105

Celtics @ Bulls : 111-114

Lakers @ Mavs : 116-110

Heat @ Jazz : 140-116

- Pour son deuxième retour à Dallas depuis le trade qui a choqué la planète basket, Luka Doncic a eu moins d'émotions à gérer. Par contre, il a de nouveau été bon et décisif face à son ancienne équipe. Les Mavs tenaient le bon bout mais ont dilapidé 15 points d'avance dans les 7 dernières minutes et n'ont pas résisté au run des Lakers, orchestré par Doncic (33 pts, 11 asts), LeBron James, qui a inscrit 11 de ses 17 points dans le 4e QT et Rui Hachimura, qui a enchainé une action à 4 points et un panier primé pour définitivement mettre L.A à l'abri. Cooper Flagg a inscrit 16 points mais s'est montré maladroit (7/20).

- Les Knicks ont poursuivi leur convalescence avec une courte mais précieuse victoire à Philadelphie (112-109). New York a eu un peu chaud quand même, puisque les Sixers sont revenus à deux points dans le money time, mais ont mal négocié leurs opportunités de renverser la table. Joel Embiid, qui a encore sorti un gros match (38 pts, 11 rbds) a perdu la balle sur la dernière action du match, alors que les Knicks semblaient essayer de faire faute sur lui. Tyrese Maxey (22 pts) a lui envoyé un tir lointain pour égaliser en pensant que les Knicks feraient faute sur lui, mais a balancé un airball...

New York a pu compter sur Jalen Brunson (31 pts) et OG Anunoby (23 pts). Un peu moins sur KAT, qui n'a joué que 16 minutes et a été expulsé pour 6 fautes. Guerschon Yabusele, qui a joué 3 minutes, est le seul Français à avoir foulé le parquet de Philadelphie.

- Boston a encore perdu des plumes, cette fois contre l'équipe la plus étonnamment en forme de la Conférence Est. Les Bulls ont enregistré une 4e victoire de suite le soir du retrait de maillot de Derrick Rose. C'est un panier à 3 points quasiment au buzzer de Kevin Huerter qui a permis à Chicago de poursuivre sa belle série et d'éviter une prolongation.

KEVIN HUERTER CALLED GAME ON DERRICK ROSE'S JERSEY RETIREMENT NIGHT 🔥 WHAT A NIGHT IN CHICAGO ‼️ pic.twitter.com/wULC4hlixh — SportsCenter (@SportsCenter) January 25, 2026

- Cleveland aussi est en train de trouver une dynamique. Les Cavs ont signé une troisième victoire consécutive, cette fois à l'extérieur, en allant enfoncer un peu plus le Magic, clairement en crise de confiance, entre autres. Donovan Mitchell (36 pts, 9 asts) a régné sur ce match. Le retour de Jalen Suggs après 8 matches d'absence et les 27 points de Paolo Banchero n'ont pas suffi à éviter un nouveau revers. Le siège de Jamahl Mosley semble malheureusement de plus en plus éjectable.

- Miami a égalé son record de points de la saison lors de son déplacement victorieux sur le parquet du Jazz. Avec 147 points, dont 26 pour Bam Adebayo, 23 pour Nikola Jovic et 20 pour Pelle Larsson, le Heat a assez sereinement dominé Utah. Cela faisait aussi 9 matches que les hommes de Spoelstra n'avaient pas concédé moins de 117 points. Fun fact : Jusuf Nurkic a signé un troisième triple-double consécutif avec 17 points, 12 passes et 10 rebonds. On rappelle qu'aucun joueur de la franchise n'avait enregistré de TD depuis 2008 avant lui.

- Les Wizards ont aligné le cinq de départ le plus jeune (20.74 ans de moyenne) de l'histoire de la NBA, en tout cas depuis que l'âge est comptabilisé chez les titulaires. Washington a réussi à embêter Charlotte mais n'a pas pu éviter une 9e défaite consécutive. Alex Sarr a inscrit 24 pts (à 11/19) et Tre Johnson a battu son record personnel (26 pts, ce qui n'a pas suffi à stopper les Hornets. Trois des joueurs de Charles Lee ont marqué au moins 20 points (LaMelo Ball, Brandon Miller et Miles Bridges, Moussa Diabaté ajoutant lui un double-double avec 11 points et 14 rebonds, dont 5 offensifs. Tidjane Salaün est malheureusement resté cloué sur le banc.