Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hawks : 116-132

Sixers @ Hornets : 93-130

Magic @ Cavs : 98-114

Blazers @ Celtics : 94-102

Lakers @ Bulls : 129-118

Grizzlies @ Rockets : 99-108

Warriors @ Wolves : 83-108

- Luka Doncic s'est montré totalement insolent pour stopper la série de victoires (4) des Bulls. Avec 46 points, 11 passes et 7 rebonds à 8/14 à 3 pts, le Slovène a guidé les Lakers vers un succès (129-118) globalement maîtrisé. La forme phénoménale de l'ancien joueur des Mavs lui a permis de décrocher son 2e trophée de Meilleur Joueur de la semaine pour la deuxième fois. Il est aussi devenu le joueur des Lakers à atteindre le plus rapidement les 2 000 points sous le maillot Purple and Gold.

LeBron James a ajouté 24 points à la copie des Angelenos, qui restent dans la cadence de Denver et Houston, classés devant eux à l'Ouest.

- Les Rockets, justement, ont réussi à se défaire (108-99) des Grizzlies. Menés d'un point au début du 4e quart-temps, les joueurs d'Ime Udoka ont accéléré et pris une avance déterminante pour s'imposer. Alperen Sengun et Kevin Durant ont tous les deux inscrit 33 points pour guider Houston vers une 5e victoire en 6 matches. Amen Thompson a ajouté 8 points et surtout 14 passes.

- Les Hornets sont en pleine bourre ! Charlotte a écrabouillé Philadelphie (130-93) pour signer, pour la première fois de la saison, une 3e victoire consécutive. Les Sixers ont pris un bouillon terrible et étaient menés de... 50 points à l'entame du 4e quart-temps. Joel Embiid et Paul George n'étaient pas de la partie et Tyrese Maxey n'a marqué que 6 points, son plus mauvais match de la saison. Du côté des Hornets, c'était champagne à tous les étages. Brandon Miller (30 pts, 8 rbds) a mené le bal, mais 8 joueurs de Charles Lee ont fini à 10 points ou plus. C'est le cas de Moussa Diabaté, dont l'énergie, la bonne humeur et les 12 points en 20 minutes ont été précieux. Tidjane Salaün a lui fini avec 7 points et 6 rebonds en sortie de banc.

- Les Cavs et le Magic ont deux dynamiques opposées et ça s'est vu cette nuit. Cleveland, emmené par un Donovan Mitchell incandescent (45 pts à 15/25), a conquis une 4e victoire consécutive en limitant Orlando, qui a perdu ses 3 derniers matches, sous les 100 points. Les Floridiens avaient bien commencé la partie (+10 à la fin du 1er QT) notamment grâce à Paolo Banchero (37 pts, 10 rbds, 4 asts), mais ont été petit à petit grignotés et distancé. Noah Penda a joué 14 minutes pour 2 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

DONOVAN MITCHELL WENT OFF! 45 PTS

15-25 FG

5-8 3PT

4 AST pic.twitter.com/aL15MTobqq — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) January 27, 2026

- Toujours sans Zaccharie Risacher, envoyé en G-League pour la fin de sa convalescence, les Hawks l'ont emporté en début de soirée à domicile contre Indiana. Les Pacers, toujours emmenés par Pascal Siakam (26 pts), tenaient le bon bout avec un avantage de 15 points vers la moitié du 3e quart-temps. C'est là qu'Atlanta a passé la seconde avec un violent 17-0 orchestré par CJ McCollum (23 pts), Dyson Daniels (22 pts) et Nickeil Alexander-Walker (21 pts). C'est la troisième victoire de suite pour les Hawks.

- Les Celtics se sont fait respecter à la maison face à Portland (102-94). Ils se sont aussi fait un peu peur, puisqu'ils ont presque dilapidé entièrement leurs 23 points d'avance en laissant les Blazers, privés de Deni Avdija, à 5 points à une minute de la fin. Payton Pritchard, qui a démoralisé Portland avec deux paniers au buzzer à la fin des 1er et 2e QT, mais aussi Jaylen Brown (20 pts) et Derrick White (18 pts), ont fait la différence. Sidy Cissoko (4 pts, 4 rbds) était titulaire, alors que Rayan Rupert (4 pts, 4 rbds) a joué 16 minutes en sortie de banc.

Payton Pritchard really just ended the 1st & 2nd Q with a Buzzer Beater against my Blazers 😭 #ripcity #DifferentHere pic.twitter.com/DG1jmsAUIr — DJACK (@DJACK_RipCity) January 27, 2026

- Golden State est arrivé sans la plupart de ses forces vives pour le deuxième affrontement en deux jours avec les Timberwolves. Sans Stephen Curry, ni Draymond Green, les Warriors ont été nettement battus (108-83) par une équipe de Minnesota qui, malgré l'absence d'Anthony Edwards, a stoppé sa série de défaites (5). Rudy Gobert (15 pts, 17 rbds) a été très en vue, épaulé par Julius Randle (18 pts), Bones Hyland (17), Naz Reid et Donte DiVincenzo (15 pts). Les joueurs de Steve Kerr ont shooté à 23% à 3 points, leur plus faible pourcentage de la saison en la matière.