Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Wizards : 134-96

Hawks @ Cavs : 115-137

Wolves @ Jazz : 138-113

Rockets @ Grizzlies : 119-120

Magic @ Blazers : 119-90

- Le seul match serré de la nuit était le plus attendu de la nuit, ça tombe bien, non ? Comme lors de leurs deux derniers affrontements, Memphis et Houston se la sont donnée jusqu'au bout. Après trois victoires de suite pour les Rockets, les Grizzlies ont enfin pris le dessus. Et pourtant, ils ont dû surmonter l'un des pires coups de sifflet de la saison dans le money time !

Alors que Jaylen Wells était parti seul en contre-attaque pour faire passer Memphis en tête, les arbitres ont cru que Taylor Jenkins avait demandé un temps mort et ont donc cassé l'action. Furieux et pas loin de la technique, Jenkins a été calmé par son staff et ses joueurs, pleins de sang froid, ont retrouvé leurs esprits pour aller chercher la victoire sur la ligne grâce à Jaren Jackson Jr (21 pts).

Houston n'a rien eu de mieux à proposer qu'un tir compliqué de Fred VanVleet sur la dernière possession. Sans Ja Morant (le néo-All-Star Alperen Sengun manquait à l'appel côté Rockets), les Grizzlies ont à nouveau déployé leur collectif avec trois joueurs à 21 points ou plus et une résilience pour ne jamais laisser les Rockets s'envoler. Au classement, la franchise du Tennessee - il y en a aura peut-être bientôt une autre en WNBA ! - revient à une victoire de Houston, pour poursuivre cette belle lutte pour la 2e place à l'Ouest.

MAJOR BLUNDER Down 1 with 14 seconds left, Grizzlies' rookie Jaylen Wells grabs a rebound and goes coast to coast for a go ahead layup only for the refs to blow the play dead thinking Taylor Jenkins called a timeout that replays confirm he did NOT call.pic.twitter.com/Yk1GCoi1zd https://t.co/X7V3Rke8Dj — Hot Hand Theory (@HotHandTheory) January 31, 2025

- Les Hawks ont perdu pour la 7e fois de suite, cette fois à Cleveland (ce qui n'a rien de honteux). Atlanta était jusque-là la bête noire des Cavs et leur avait infligé deux défaites plus tôt dans la saison. Il n'y a pas eu photo ce coup-ci. Malgré les 30 points de Zaccharie Risacher (à 11/14), les hommes de Quin Snyder n'ont pas eu assez de répondant face à Cleveland et ses désormais trois All-Stars (Donovan Mitchell, Darius Garland et Evan Mobley) qui se sont détachés dans le 3e quart-temps.

- Même sans Anthony Davis, qui va rater une semaine pour soigner ses abdos, les Lakers n'ont eu aucun souci à éparpiller les pauvres Wizards façon puzzle. Los Angeles a infligé une 16e défaite consécutive à Washington, avec 29 points combinés pour la famille James (24 pour LeBron, 5 pour Bronny, qui a joué 12 minutes). Bilal Coulibaly (6 pts), qui était orphelin d'Alex Sarr, n'a pas surnagé côté Wash.

- Minnesota a poursuivi sa série de victoires (5) pour se rapprocher du top 6 à l'Ouest. Les Timberwolves ont mis une petite mi-temps à entrer dans leur match sur le parquet du Jazz, avant de se fâcher (138-113). Anthony Edwards (36 pts, 11 asts, 6 rbds à 11/18) était bien trop dur à stopper pour Utah. On notera la bonne prestation du rookie Rob Dillingham en sortie de banc (19 pts, 8 asts et +23 de +/-) et le match propre de Rudy Gobert, qui a compilé 16 points, 9 rebonds, 5 passes et 4 contres.

- Pendant un quart-temps, le Magic a fait croire à ses fans que ses problèmes offensifs du moment disparaitraient l'espace d'un match à Portland. Sauf que derrière, c'était reparti pour du parpaing et un manque de tranchant assez désarmant. Orlando a été balayé chez les Blazers (119-90), qui sont dans une période intéressante, malgré les 45 points de la paire Banchero (24 pts) - Wagner (21 pts). Scoot Henderson (23 pts, 7 asts) et Deandre Ayton (22 pts, 8 rbds) ont fait des dégâts au sein d'une défense floridienne que l'on a connu moins perméable.

Petit rappel que Toumani Camara est le best kept secret de l'Oregon, avec ce contre fabuleux du Belge sur Paolo Banchero, qu'il a contré une autre fois dans ce match.