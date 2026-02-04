Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Pistons : 121-124

Jazz @ Pacers : 131-122

Knicks @ Wizards : 132-101

Lakers @ Nets : 125-109

Hawks @ Heat : 127-115

Celtics @ Mavs : 110-100

Bulls @ Bucks : 115-131

Magic @ Thunder : 92-128

Sixers @ Warriors : 113-94

Suns @ Blazers : en cours

- Les Pistons sont intouchables en tête de l'Est et se payent même des grosses cylindrées de l'Ouest. Detroit a mené du début à la fin face à Denver, avec 29 points et 10 passes de Cade Cunningham. Les Nuggets ont réussi à se rapprocher à l'entame du money time (-5 à 2:30 de la fin), mais Nikola Jokic (24 pts, 15 rbds) et Jamal Murray (32 pts, 8 asts) n'ont pas pu faire plus.

- Entre les trades et les blessés, le Jazz a joué à 7 sur le parquet des Pacers. Après 6 défaites de suite, Utah l'a finalement emporté (131-122) et la perf la plus remarquable est venue d'Isaiah Collier. Avec 17 points et surtout 22 (!) passes décisives, le meneur est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à signer au moins 20 passes dans un match NBA. Avec ses 22 offrandes, Collier, qui a joué les 48 minutes du match, est aussi le premier membre d u Jazz depuis John Stockton en 1992 à réussir une telle performance.

- Un quart-temps, et c'était plié... OKC a corrigé Orlando après avoir démarré par un +25 après 12 minutes. Shai Gilgeous-Alexander n'a même pas eu besoin d'être très adroit (20 pts à 8/22) et la stat de la nuit pour le Thunder est venue d'Isaiah Hartenstein, qui a signé le premier triple-double de sa carrière en NBA : 12 pts, 10 rbds, 10 asts en 23 min. Il est le 10e joueur de l'histoire de la franchise à y parvenir.

Noah Penda a joué 24 minutes pour le Magic et a apporté 11 points, 5 rebonds et 2 passes. Ousmane Dieng a lui passé 6 minutes sur le parquet.

- Les Lakers ont retrouvé Austin Reaves, absent depuis Noël, lors de leur déplacement à Brooklyn. Ses 15 points en 21 minutes ont fait du bien et ont contribué à la facile victoire de Los Angeles. LeBron James (25 pts) et Luka Doncic (24 pts) ont été les métronomes californiens. Nolan Traoré était titulaire côté Brooklyn et a compilé 7 points, 5 rebonds et 4 passes.

- New York a prolongé sa série de victoires (7) en dominant facilement Washington. KAT (19 pts, 14 rbds), Mikal Bridges (23 pts) et Jalen Brunson (21 pts) se sont partagés le boulot. Les Knicks ont malheureusement perdu Josh Hart sur blessure après une entorse de la cheville subie dans le 1er quart-temps.

Alex Sarr (11 pts, 9 rbds) et Bilal Coulibaly (3 pts) n'ont pu empêcher New York et Mohamed Diawara (5 pts) de l'emporter.

- Les Hawks sont venus gâcher les célébrations des 20 ans du titre de 2006 à Miami. Atlanta, qui a dominé la majeure partie du match, a pu compter sur un triple-double du néo All-Star Jalen Johnson (29 pts, 11 rbds, 11 asts) et 26 points de CJ McCollum en sortie de banc. Zaccharie Risacher (7 pts, 7 rbds, 2 asts) était titulaire et a joué 25 minutes.

- Cooper Flagg a brillé face à l'équipe la plus proche de son Maine natal. Mais les 36 points, 9 rebonds et 6 passes du rookie des Mavs n'ont pas suffi. Boston, quelques heures après le trade de Nikola Vucevic, s'est imposé (110-100) grâce essentiellement à la paire Jaylen Brown (33 pts) - Payton Pritchard (26 pts). Il s'agit du troisième match de suite à 30 pts ou plus pour Flagg, ce qui est un record pour un joueur aussi jeune.

- Après cinq défaites de suite, Milwaukee est sorti de sa torpeur en battant une autre équipe à la forme pas folichonne et privée de plusieurs joueurs, entre les tradés et les blessés. Grâce aux 31 points de Kyle Kuzma et à une grosse première mi-temps (+25), les Bucks ont sereinement battu (131-115) leurs voisins.

- Les Sixers, qui ont pourtant joué sans Joel Embiid, ni Paul George (suspendu 25 matches), ont torpillé les Warriors chez eux (113-94). Stephen Curry, qui souffre du genou, n'a pas participé à la rencontre non plus et... ça s'est vu. VJ Edgecombe a été l'homme fort du match avec une copie à 25 points, 7 rebonds et 7 passes, pour compléter une cinquième victoire de suite pour les Sixers. Avec la rumeur d'un départ possible de Draymond Green, l'ambiance n'était pas au beau fixe chez les Warriors...