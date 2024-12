Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Pacers : 120-114

Heat @ Magic : 89-88

Hornets @ Wizards : 110-113

Bulls @ Hawks : 133-141

Raptors @ Grizzlies : 126-155

Nets @ Bucks : 111-105

Rockets @ Pelicans : 128-111

Jazz @ Blazers : 120-122

Pistons @ Kings : 114-113

- La fin de match la plus folle de la nuit est à chercher du côté de Sacramento, où les Kings ont dilapidé une avance de 16 points dans le 4e quart-temps contre Detroit avant de perdre sur... une action à 4 points de Jaden Ivey, envoyé sur la ligne après son panier primé pour une faute de De'Aaron Fox. Décidément, ça ne va vraiment pas cette année à Sacramento, particulièrement sur les matches à domicile et les rencontres serrées qui se jouent dans le money time.

JADEN IVEY 4-POINT PLAY FOR THE WIN ‼️ Pistons win 114-113 🚨 pic.twitter.com/9wuXDyj85V — NBA (@NBA) December 27, 2024

- Autre game winner : celui de Tyler Herro lors du derby floridien entre Orlando et Miami, remporté sur le fil par le Heat (89-88). Alors que son équipe était menée d'un point à 5 secondes de la fin, l'ancien arrière de Kentucky a frappé sur un jump shot splendide devant Trevelin Queen, après avoir drivé sur sa droite. Il fallait bien ça pour réussir le hold-up, le Magic ayant mené une grande partie du match.

TYLER HERRO CALLS GAME VS. MAGIC 🔥🔥 pic.twitter.com/erYDwVmsZp — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2024

- Et un autre game winner pour le plaisir : celui de Jordan Poole pour Washington, à 3 points, pour permettre aux Wizards de remporter un match de mal-classés contre les Hornets (113-110). Il restait 8 secondes et les deux équipes étaient à égalité lorsque l'ancien joueur des Warriors a frappé à 3 points sur un step back malgré la défense de Josh Green.

Quatre Français ont participé à ce match et ceux des Wizards se sont distingués : Bilal Coulibaly a compilé 20 points, 6 rebonds et 5 passes à 6/16, Alex Sarr a fini avec 15 points, 3 rebonds, 3 contres, 1 passe et 1 interception, Tidjane Salaün a joué 13 minutes pour 6 points et 4 rebonds, et Moussa Diabaté n'a eu droit qu'à 5 minutes et a capté 3 rebonds.

- Vous reprendrez bien un dernier petit game winner ? Après le match entre cancres à l'Est, passons à l'Ouest, où Portland a arraché la victoire (122-120) face au Jazz, sur un tir de Scoot Henderson à... 0.1 seconde du terme sur un fadeaway. Le sophomore des Blazers a fini avec 18 points et 10 passes, et peut fêter son premier panier pour la gagne en NBA. Deni Avdija et Shaedon Sharpe (27 pts tous les deux) ont été les plus tranchants de leur équipe, 13e à l'Ouest.

SCOOT HENDERSON WITH 0.1 SECONDS ON THE CLOCK 🔥🔥 Portland gets the victory in the final moments! pic.twitter.com/YpGvSr4MUk — NBA (@NBA) December 27, 2024

- Le MVP de la nuit, c'est Shai Gilgeous-Alexander. La star du Thunder a téléguidé le 9e succès consécutif de son équipe sur le parquet des Pacers, pourtant très en forme. OKC a renversé Indiana, qui a compté jusqu'à 15 points d'avance, derrière les 45 points à 15/22 de "SGA", record personnel en NBA égalé. Shai a été épaulé par Jalen Williams (20 pts) et Isaiah Hartenstein (11 pts, 13 rbds), pour répondre à Andrew Nembhard (23 pts) et Pascal Siakam (22 pts, 10 rbds) notamment.

- 155 points marqués par une équipe en 4 quart-temps, vous ne rêvez pas. C'était à Memphis, où les Grizzlies ont profité de la défense passoire proposée par les Raptors. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Memphis a l'attaque la plus prolifique de toute la NBA cette saison et l'a confirmé dans cette rencontre probablement bien trop ouverte au goût des puristes. Huit joueurs de Taylor Jenkins ont marqué entre 11 et 21 points lors de ce succès qui permet aux Grizzlies de rester au contact de Houston, 2e à l'Ouest.

- Les Rockets, justement, affrontaient eux aussi une équipe en roue libre, même si c'était moins le projet de base que pour les Raptors. Houston a dominé (128-111) New Orleans, avec trois joueurs à 25 points ou plus : Jalen Green (30 pts), Cam Whitmore (27 pts) et Fred VanVleet (25 pts). C'est la 4e victoire de suite pour les Texans et la 8e défaite de rang pour les Pelicans, bons derniers de la ligue.

- Zaccharie Risacher a eu droit à 23 minutes de jeu lors du match très ouvert (141-133) entre les Hawks et les Bulls. Le n°1 de la Draft a fini avec 16 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception à 5/12, dont 3/7 à 3 points. Ce sont Jalen Johnson (30 pts, 15 rbds, 4 asts), Trae Young (27 pts, 13 asts) et De'Andre Hunter (25 pts) qui ont fait la différence pour Atlanta, qui n'est qu'à une victoire du top 5 à l'Est.

- La surprise de la nuit est venue de Milwaukee, où les Bucks se sont inclinés (111-105) à la maison devant les Nets. Doc Rivers a encore dû laisser Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard au repos, sauf que cette fois, ça n'a pas fonctionné. Les 41 points de la paire Lopez-Middleton n'ont pas suffi face à une équipe de Brooklyn décomplexée, qui a renversé son hôte dans le 4e quart-temps. Cam Johnson (29 pts) a encore été le meilleur joueur des Nets cette nuit.